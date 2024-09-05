Глава МОТ Жильбер Унгбо призвал к укреплению трипартизма в Казахстане

Сегодня руководитель международной организации выступил перед крупными работодателями на Съезде PARYZ в Астане, передает агентство Kazinform.

— Для меня большая честь вести диалог с работодателями Казахстана. Я впечатлен прозрачным подходом Конфедерации работодателей PARYZ к членству. Сегодня казахстанские работодатели представлены независимой конфедерацией PARYZ, и меня впечатляют быстрые изменения. Мы видим ваш рост: от небольшого количества членов до крупных корпораций, охватывающих все сектора экономики страны, — заявил он.

На Съезде к Конфедерации PARYZ присоединилась группа компаний «Самрук-Казына», где работает 250 тысяч сотрудников.

По словам руководителя Конфедерации PARYZ Жумабека Жаныкулова, в июне этого года была подписана Дорожная карта между МОТ, Правительством Казахстана, Федерацией профсоюзов и PARYZ. Одним из ключевых вопросов стало повышение стандартов охраны труда. Было заключено соглашение между учебным центром МОТ (ITC ILO) и PARYZ, согласно которому PARYZ назначена единым оператором программы обучения МОТ в Казахстане. В апреле этого года PARYZ и МОТ запустили первый в Центральной Азии обучающий семинар для тренеров по международным стандартам труда. Обучение прошли сотрудники таких компаний, как Казминералс, Казахмыс, ERG, КазЦинк, Самрук-Казына, КазАтомПром, Полиметалл Евразия, Костанайские минералы и ХейдельбергЦемент.

70% несчастных случаев на казахстанских предприятиях, по словам Жаныкулова, связаны с недостаточным обучением. Задача PARYZ — устранить пробелы в подготовке квалифицированных лекторов, которые смогут обучать работников на своих предприятиях.

За последние два года в PARYZ вступили 150 представителей крупного и среднего бизнеса Казахстана, а также более 30 отраслевых ассоциаций. Сегодня к ним присоединился Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Казахстан ратифицировал 24 конвенции МОТ, включая Конвенцию № 87 о свободе объединений. Однако не все крупные страны ратифицировали ее.