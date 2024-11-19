Касым-Жомарт Токаев угостил Александра Вучича алматинским апортом
Александр Вучич рассказал о своей теплой встрече с Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Белград с официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Борт №1».
Президент Сербии на своих страницах в социальных сетях сообщил, что в честь Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась дружественная встреча в формате ужина.
Президент Казахстана угостил своего коллегу знаменитым алматинским апортом.
Александр Вучич также отметил, что Сербия всегда открыта дружественным странам, и сегодняшний вечер является еще одним тому подтверждением.
Ранее сообщалось, что Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.
С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform .