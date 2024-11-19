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    09:12, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев угостил Александра Вучича алматинским апортом

    Александр Вучич рассказал о своей теплой встрече с Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Белград с официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Борт №1».

    Касым-Жомарт Токаев угостил Александра Вучича алматинским апортом
    Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

    Президент Сербии на своих страницах в социальных сетях сообщил, что в честь Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась дружественная встреча в формате ужина.

    Президент Казахстана угостил своего коллегу знаменитым алматинским апортом.

    Александр Вучич также отметил, что Сербия всегда открыта дружественным странам, и сегодняшний вечер является еще одним тому подтверждением.

    Касым-Жомарт Токаев угостил Александра Вучича алматинским апортом
    Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

    Ранее сообщалось, что Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.

    С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform .

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Сербия Александр Вучич Касым-Жомарт Токаев
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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