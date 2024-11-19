Касым-Жомарт Токаев угостил Александра Вучича алматинским апортом

Президент Сербии на своих страницах в социальных сетях сообщил, что в честь Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась дружественная встреча в формате ужина.

Президент Казахстана угостил своего коллегу знаменитым алматинским апортом.

Александр Вучич также отметил, что Сербия всегда открыта дружественным странам, и сегодняшний вечер является еще одним тому подтверждением.

Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

Ранее сообщалось, что Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.

С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform .