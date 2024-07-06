РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:32, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские государства объединить усилия для решения проблем Каспийского и Аральского морей

    Каспий денгизи

    Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    – Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В заключение Президент Казахстана отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы. По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.

    Напомним, в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с рабочим визитом в Азербайджан.

    Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств и подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран.

    По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

     

    Теги:
    Каспийское море Президент Казахстана Организация тюркских государств Аральское море Касым-Жомарт Токаев Азербайджан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram