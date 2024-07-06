Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские государства объединить усилия для решения проблем Каспийского и Аральского морей

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы. По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.

Напомним, в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с рабочим визитом в Азербайджан.

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств и подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран.

По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.