13:29, 06 Июль 2024 | GMT +6
Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева перед началом неформального саммита ОТГ
Глава государства прибыл в здание Специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности».
Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.