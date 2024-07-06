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    13:29, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева перед началом неформального саммита ОТГ

    Токаев и Алиев
    Фото: Акорда

    Глава государства прибыл в здание Специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев прибыл на неформальный саммит ОТГ
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Токаев и Алиев
    Фото: Акорда

    Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности».

    Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

     

    Теги:
    Акорда Организация тюркских государств Новости тюркского совета Тюркский мир Видео Азербайджан Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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