Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева перед началом неформального саммита ОТГ

Глава государства прибыл в здание Специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото: Акорда

Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности».

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.