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    10:01, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Президент РК прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ

    Президент РК прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В аэропорту города Физули Главу нашего государства встретил первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.

    Главу государства встретил первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
    Фото: Акорда

    По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Видео Азербайджан
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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