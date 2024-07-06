10:01, 06 Июль 2024 | GMT +6
Президент РК прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В аэропорту города Физули Главу нашего государства встретил первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.