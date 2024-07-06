Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации тюркских государств - Президент РК

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.

По словам Президента, Казахстан в качестве действующего председателя Организации тюркских государств вносит свой вклад в повышение эффективности ее деятельности.

– Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации. Под девизом Организации «TURKTIME!» мы наращиваем наше взаимодействие. На сегодняшний день проведено около 40 мероприятий. Выработаны новые механизмы сотрудничества между нашими странами в таких сферах, как социальная политика, деятельность правоохранительных органов, образование, технологии, инновации и промышленность. В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые призваны способствовать продвижению богатой тюркской культуры. Пользуясь случаем, хочу пригласить спортсменов из братских стран принять участие в этих зрелищных состязаниях, – сказал Глава государства.

Далее он подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, тюркские народы всегда должны сохранять солидарность.

– Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия – это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в Организации уделяем особое внимание принципу «Медиации». В этой связи хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана обратил внимание на то, что сегодня мир охватили политические и экономические изменения, вследствие этого казавшаяся нерушимой глобальная архитектура безопасности начинает разрушаться

Он указал на необходимость дальнейшего укрепления статуса Организации и поделился своим видением планов и приоритетных направлений ее деятельности.

– Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 65%, или почти 3 млн тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев остановился на возможностях развития экономики тюркских государств.

– Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы, – сказал лидер нашей страны.

Следующим важным направлением в выступлении было названо развитие коммуникаций.

– В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба, – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель».

По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.

– По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе, – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Президент Казахстана, необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.

– Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Для этого необходимо широко использовать возможности Центрально-Азиатского института экологических исследований в Алматы. Призываю оказать ему научно-техническую поддержку. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Предлагаю наладить тесное сотрудничество с венгерским Институтом профилактики пустыни. Кроме того, важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы. По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.