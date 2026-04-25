    15:35, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил офис Фонда развития креативных индустрий

    Глава государства ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президенту рассказали, что новое пространство станет точкой притяжения для представителей индустрии, молодежи, инвесторов и туристов.

    Офис оформлен в формате шоурума, в котором представлен полный цикл создания креативного продукта – от идеи и производства до реализации и продвижения.

    Касым-Жомарту Токаеву представили тематические залы, среди которых ювелирная и столярная мастерские, музыкальные залы, зал коврового искусства, зал художников и fashion-зона.

    Одна из ключевых локаций — Yurt Capsule. Это иммерсивное пространство, в котором традиционная форма юрты получает современное технологическое переосмысление. Проект объединяет цифровое искусство, мультимедийный контент и культурный сторителлинг.

    Главе государства также была презентована концепция странового брендинга Казахстана, направленная на раскрытие туристического потенциала через современную интерпретацию культурного наследия, развитие креативных индустрий и укрепление национальной идентичности.

    Фонд развития креативных индустрий будет работать по четырем основным направлениям: выявление и поддержка талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры, а также содействие продвижению казахстанских креативных продуктов на внешние рынки. Также он станет координационным центром для региональных хабов, открытых во всех областных центрах.

    Сегодня в сфере креативной экономики Казахстана работают порядка 48 тысяч субъектов предпринимательства, в которых трудятся около 160 тысяч человек.

    Существенный вклад в отрасль вносят кино и анимация, геймдевелопмент, цифровое искусство, мода, дизайн и народные промыслы.

    Ранее сообщалось о том, что Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Самал». В ходе акции аким Астаны Женис Касымбек доложил о работе по комплексному благоустройству столицы. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отчитался о результатах проекта «Таза Қазақстан» за два года реализации.

    Президент, выступая с речью в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», заявил, что инициатива, запущенная два года назад, превратилась в общенациональное движение. Касым-Жомарт Токаев отметил, что «Таза Қазақстан» становится нравственным стрежнем Справедливого Казахстана. Глава государства призвал усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Кроме того, Президент объявил о проекте «Жасыл сабақтар».

    Жанара Мухамедиярова
