Сотни обновленных локаций: Президенту доложили, как изменится Астана
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных государственных органов о работе по комплексному благоустройству столицы и озеленению общественных пространств, созданию комфортной и безопасной городской среды. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Аким Астаны Женис Касымбек доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что в этом году запланировано преображение 173 городских локаций (общественных и дворовых пространств), посадка более 1,1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, цветы, деревья).
Одним из ключевых проектов является формирование территории парка «Самал», который станет новым центром притяжения для горожан. Парк проектируется как многофункциональная территория для семейного, спортивного и культурного досуга.
Ранее сообщалось о том, что Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Самал».