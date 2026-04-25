Сотни обновленных локаций: Президенту доложили, как изменится Астана

Фото: Акорда

Аким Астаны Женис Касымбек доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что в этом году запланировано преображение 173 городских локаций (общественных и дворовых пространств), посадка более 1,1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, цветы, деревья).

Фото: Акорда

Одним из ключевых проектов является формирование территории парка «Самал», который станет новым центром притяжения для горожан. Парк проектируется как многофункциональная территория для семейного, спортивного и культурного досуга.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось о том, что Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Самал».