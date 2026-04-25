Экология со школьной скамьи: Президент объявил о проекте «Жасыл сабақтар»

Глава государства считает, что особое внимание в формировании экологической культуры необходимо уделять системе образования, ведь понимание значимости чистоты закладывает именно воспитание.

— Важно, чтобы дети со школьной скамьи научились беречь природу и ценить труд. Нужно активнее вовлекать школьников и студентов к участию в экологических кампаниях. Поручаю министерству просвещения разработать и принять проект «Жасыл сабақтар» («Зеленые уроки»). Именно в учебных заведениях следует прививать принципы разумного потребления природных ресурсов и защиты окружающей среды. Также необходимо всесторонне поддерживать экологические проекты и научные исследования школьников и студентов. «Таза Қазақстан» необходимо поднять до уровня национальной идеи, которая призвана качественно преобразить общество. Для глубокого укоренения этой идеи в сознание граждан следует в полной мере задействовать потенциал сферы культуры, прежде всего, креативной индустрии. Следует продвигать ценности трудолюбия, усердия, справедливости и креативности посредством фильмов и сериалов. В этой работе нужно эффективно использовать возможности средств массовой информации и социальных сетей, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются масштабные реформы.

— На республиканском референдуме, состоявшемся в марте, была принята новая Конституция. Тем самым мы открыли новую страницу в истории Казахстана. Наша главная цель — построение безопасного и справедливого общества, в котором во главу угла поставлен принцип «Закон и Порядок». Мы должны оставить вам — юному поколению — прогрессивное, авторитетное и процветающее государство. Этот путь требует от нас неустанных усилий. Любовь к Отечеству начинается с простых поступков. Высаживая деревья и поддерживая чистоту вокруг себя, вы можете принести пользу стране, служить на благо народа. Я высоко ценю огромный вклад молодежи и добровольцев в развитие страны. Уверен, ваш честный труд достоин особого уважения. Чистота — это, прежде всего, показатель внутренней культуры. Человек с чистыми помыслами и намерениями не способен причинить вреда окружающим, он никогда не предаст свою Родину. Такой человек также демонстрирует высокую правовую культуру и дисциплину. Его отличают забота и уважение к близким. Именно такие люди ведут страну к прогрессу и вносят вклад в улучшение качества жизни народа. Для меня каждый из вас является примером такого отношения. Желаю вам успехов! — подытожил Глава государства.

В заключение Касым-Жомарт Токаев наградил группу граждан, активно участвовавших в акции «Таза Қазақстан» и своими делами внесших вклад в процветание нашей Родины.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Самал».

Президент, выступая с речью в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», заявил, что инициатива, запущенная два года назад, превратилась в общенациональное движение. Касым-Жомарт Токаев отметил, что «Таза Қазақстан» становится нравственным стрежнем Справедливого Казахстана. Глава государства призвал усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В ходе акции аким Астаны Женис Касымбек доложил о работе по комплексному благоустройству столицы. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отчитался о результатах проекта «Таза Қазақстан» за два года реализации.