телерадиокомплекс президента РК
    14:05, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    «Таза Қазақстан» становится нравственным стрежнем Справедливого Казахстана - Президент

    Казахстан меняется в положительную сторону, и это отмечают даже люди, ранее не замеченные в симпатиях к нашей стране. Об этом заявил в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с речью в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — Наши города и села становятся чище, уменьшается загрязнение почвы, воды, воздуха. На крупных предприятиях идет работа по сокращению вредных эмиссий, внедряются лучшие экологические практики, произошел положительный сдвиг в переработке бытовых отходов. Но в работе еще много недостатков, работы еще много. Меняются не только экономический, но и жизненный уклад, поведенческие установки граждан. В новой Конституции в числе фундаментальных основ нашего бытия закреплены принципы созидательного патриотизма, единства, солидарности, природолюбия, которые в немалой степени вдохновлены проектом «Таза Қазақстан», то есть вами — молодежью Казахстана. Я этим очень горжусь и благодарю вас всех! За два года эта прогрессивная инициатива переросла в поистине общенациональное движение. Важно, что проект продолжает наполняться новыми смыслами и, по сути, становится нравственным стержнем идеи Справедливого Казахстана. Принципы «Таза Қазақстан», концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат» составляют единую ценностную матрицу и должны прочно войти в повседневную управленческую и общественную практику. К их широкому продвижению надо активнее привлекать известных, авторитетных граждан. Но самые главные пропагандисты этой новой идеологии — это вы, молодежь, — сказал Глава государства.

    Жанара Мухамедиярова
