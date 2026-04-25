«Таза Қазақстан» становится нравственным стрежнем Справедливого Казахстана - Президент

— Наши города и села становятся чище, уменьшается загрязнение почвы, воды, воздуха. На крупных предприятиях идет работа по сокращению вредных эмиссий, внедряются лучшие экологические практики, произошел положительный сдвиг в переработке бытовых отходов. Но в работе еще много недостатков, работы еще много. Меняются не только экономический, но и жизненный уклад, поведенческие установки граждан. В новой Конституции в числе фундаментальных основ нашего бытия закреплены принципы созидательного патриотизма, единства, солидарности, природолюбия, которые в немалой степени вдохновлены проектом «Таза Қазақстан», то есть вами — молодежью Казахстана. Я этим очень горжусь и благодарю вас всех! За два года эта прогрессивная инициатива переросла в поистине общенациональное движение. Важно, что проект продолжает наполняться новыми смыслами и, по сути, становится нравственным стержнем идеи Справедливого Казахстана. Принципы «Таза Қазақстан», концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат» составляют единую ценностную матрицу и должны прочно войти в повседневную управленческую и общественную практику. К их широкому продвижению надо активнее привлекать известных, авторитетных граждан. Но самые главные пропагандисты этой новой идеологии — это вы, молодежь, — сказал Глава государства.