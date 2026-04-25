«Таза Қазақстан»: За два года собрано 2 млн тонн отходов и высажено 5,5 млн деревьев
За два года реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий, в рамках которых собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев. Об этом сообщил, докладывая Президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе по озеленению общественных пространств, созданию комфортной и безопасной городской среды, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
По словам министра, ежегодно в акциях принимают участие порядка 6,5 млн человек, включая 780 тыс. волонтеров.
С 2021 по 2025 годы в лесном фонде посажено 1 648,4 млн сеянцев на площади свыше 1 млн гектаров.
В населенных пунктах за 5 лет посажено 18,4 млн деревьев, при плане 15 млн.
В ходе мероприятия из Аксу-Жабаглинского природного заповедника в режиме видеоконференцсвязи выступили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и эковолонтер Аида Маканбай, с набережной реки Жайык – аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и экоактивист Нурсултан Сарсенбаев, из Восточно-Казахстанской области – аким Нурымбет Сактаганов и председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий, из Баянаула – аким Павлодарской области Асаин Байханов и руководитель Павлодарского областного штаба «Жасыл Ел» Русана Сулаймонова, которые рассказали о работе в рамках общенациональной экологической кампании.
Ранее сообщалось о том, что Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Самал».
Аким Астаны Женис Касымбек доложил о работе по комплексному благоустройству столицы.