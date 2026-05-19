Касым-Жомарт Токаев осмотрел тематическую выставку, посвященную наследию Золотой Орды

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией, включающую археологические, письменные и культурные артефакты по истории Золотой Орды как модели Степной цивилизации, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Главе государства представили интерактивную карту, включающую 70 археологических и архитектурных памятников, 17 из которых дополнены подробным описанием, аэрофотоснимками и 3D-визуализацией.

Фото: Акорда

Среди центральных экспонатов особое место занимает рукописный свиток «Шежіре ханов» («Генеалогия ханов»), содержащий генеалогические сведения о правителях и исторических личностях эпохи.

Также выставлены Каталонский атлас, письменные источники, монеты и предметы повседневного быта.

Письменное наследие включает 3 указа, 4 дипломатических письма и 21 рукопись, доступные в оригиналах и электронных версиях.

Выставка направлена на популяризацию историко-культурного наследия Золотой Орды и расширение научного интереса к ее изучению.

Напомним, в Астане прошел международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность».

Глава государства отметил, что в стране была проведена масштабная работа по популяризации нематериального культурного наследия народа.

Президент заявил, что Золотая Орда в своем развитии, по сравнению со многими государствами того времени, строго придерживалась принципа стратегической открытости и подчеркнул важность объективного подхода к истории.

