KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық»

    Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Казахстан и МАГАТЭ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Глава государства принял гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международным агентством по атомной энергии, а также актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности.

    Рафаэль Гросси высоко оценил неизменную приверженность Казахстана укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения.

    Президент Казахстана МАГАТЭ Касым-Жомарт Токаев Награда Атомная энергетика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор