Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Казахстан и МАГАТЭ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, что Глава государства принял гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международным агентством по атомной энергии, а также актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности.

Рафаэль Гросси высоко оценил неизменную приверженность Казахстана укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения.