Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық»
Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Казахстан и МАГАТЭ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ранее сообщалось, что Глава государства принял гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международным агентством по атомной энергии, а также актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности.
Рафаэль Гросси высоко оценил неизменную приверженность Казахстана укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения.