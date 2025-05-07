Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт с участием Димаша

На сцене театра «Астана Опера» перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра «Астана Балет», хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. 6 мая Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду.

Глава государства наградил То Лама орденом «Достық» I степени.

По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли Совместное заявление.

Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.