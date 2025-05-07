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    20:33, 06 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт с участием Димаша

    Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане
    Фото: Акорда

    На сцене театра «Астана Опера» перед почетными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра «Астана Балет», хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.

    Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт с участием Димаша
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт с участием Димаша
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт с участием Димаша
    Фото: Акорда

    Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. 6 мая Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду.

    Глава государства наградил То Лама орденом «Достық» I степени.

    По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли Совместное заявление.

    Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.

    Теги:
    Астана Опера Касым-Жомарт Токаев Культура Вьетнам Димаш Кудайберген
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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