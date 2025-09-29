Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры
Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. По его словам, визит подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Г-н Президент, я очень рад видеть Вас здесь в качестве нашего гостя. Это Ваш первый официальный визит в Казахстан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Казахстан и Италия тесно сотрудничают, мы испытываем теплые чувства к Вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как Президент я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений, — отметил Глава государства.
Серджо Маттарелла поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей.
— Я рад быть здесь и общаться с Вами после Вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как Вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю Вас за Вашу дружбу, — сказал Президент Италии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания Премьер-министру Италии Джордже Мелони.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла в Акорде.
Напомним, Президент Италии Серджо Маттарелла по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом.