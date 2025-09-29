РУ
    10:59, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Live: Прямая трансляция визита президента Италии в Казахстан

    Президент Италии Серджо Маттарелла по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Kazinform

    В ходе визита состоятся переговоры глав государств.

    Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    Напомним, в мае Казахстан с официальным визитом посещала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. 

