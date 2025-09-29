10:59, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Live: Прямая трансляция визита президента Италии в Казахстан
Президент Италии Серджо Маттарелла по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом, передает агентство Kazinform.
В ходе визита состоятся переговоры глав государств.
Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, в мае Казахстан с официальным визитом посещала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.