РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:18, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент Италии прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Италии прибыл в Акорду
    Кадр из видео

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Ранее сообщалось, что в ходе визита состоятся переговоры глав государств. Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    Теги:
    Акорда Президент Италия Казахстан Международные отношения
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают