Президент Италии прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что в ходе визита состоятся переговоры глав государств. Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.