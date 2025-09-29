11:18, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Президент Италии прибыл в Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.
Ранее сообщалось, что в ходе визита состоятся переговоры глав государств. Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.