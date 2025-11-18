19:02, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис приняли Совместное заявление
В Астане по итогам переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Эстонии Алар Карис приняли Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ранее сообщалось, что Президенты Казахстана и Эстонии провели встречу в узком составе, затем прошли переговоры в расширенном составе.
Также Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Казахстан является для Таллина самым важным экономическим партнером в Центральной Азии.