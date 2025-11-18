РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:02, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис приняли Совместное заявление

    В Астане по итогам переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Эстонии Алар Карис приняли Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    о
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Президенты Казахстана и Эстонии провели встречу в узком составе, затем прошли переговоры в расширенном составе. 

    Также Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Казахстан является для Таллина самым важным экономическим партнером в Центральной Азии.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Эстония
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают