Карантин в роддомах Усть-Каменогорска усилили из-за роста заболеваемости ОРВИ

Медработники фиксируют ежедневный прирост, среди пациентов — более 200 беременных женщин.

В связи с ситуацией в Усть-Каменогорске в Центре матери и ребенка введены эпидемиологические ограничения. В учреждении временно приостановили практику партнерских родов.

— В условиях усиления карантинных требований присутствие партнера в родзале временно запрещено. О возобновлении прежнего порядка будет сообщено дополнительно, — уточнили в медицинском центре.

Кроме того, в регионе растет число случаев так называемого гонконгского гриппа. На сегодняшний день заболевание подтверждено почти у 50 жителей области.

Медики призывают население соблюдать профилактические меры, ограничить посещение людных мест и при первых симптомах обращаться к специалистам.

Между тем, в СКО за неделю количество случаев гонконгского гриппа удвоилось.