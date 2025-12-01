РУ
    19:00, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Карантин в роддомах Усть-Каменогорска усилили из-за роста заболеваемости ОРВИ

    В Восточном Казахстане число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями приблизилось к 70 тысячам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    карантин
    Фото: Мухтар Холдорбеков/Kazinform

    Медработники фиксируют ежедневный прирост, среди пациентов — более 200 беременных женщин.

    В связи с ситуацией в Усть-Каменогорске в Центре матери и ребенка введены эпидемиологические ограничения. В учреждении временно приостановили практику партнерских родов.

    — В условиях усиления карантинных требований присутствие партнера в родзале временно запрещено. О возобновлении прежнего порядка будет сообщено дополнительно, — уточнили в медицинском центре.

    Кроме того, в регионе растет число случаев так называемого гонконгского гриппа. На сегодняшний день заболевание подтверждено почти у 50 жителей области.

    Медики призывают население соблюдать профилактические меры, ограничить посещение людных мест и при первых симптомах обращаться к специалистам.

    Между тем, в СКО за неделю количество случаев гонконгского гриппа удвоилось.

    Здравоохранение Роды ВКО Восточно-Казахстанская область Грипп
