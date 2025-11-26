Около 50 человек заразились гонконгским гриппом в ВКО

Согласно данным санитарных служб, с начала сезона в регионе зарегистрировано свыше 65 тысяч заболевших ОРВИ, из них более 40 тысяч — дети до 14 лет. По сравнению с прошлым годом, показатель увеличился на 15%.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазиной, в области активно распространяется и так называемый гонконгский грипп.

— Если на прошлой неделе мы фиксировали 25 случаев, то сейчас лабораторно подтверждены уже 49. Из них 35 — жители Усть-Каменогорска, 28 заболевших — дети. Кроме того, в регионе выявляются случаи риновируса, боковируса и аденовируса. Зарегистрированы также два пациента с коронавирусной инфекцией, — сообщила Слямгазина.

По её словам, гонконгский грипп не имеет специфических или особенно ярко выраженных симптомов и протекает также, как и другие сезонные штаммы. Это не новый вирус — ранее он уже циркулировал среди населения.

Специалисты рекомендуют жителям по возможности избегать мест массового скопления людей, а родителям — ограничить посещение детьми игровых площадок в закрытых пространствах. Также гражданам советуют соблюдать меры предосторожности и носить маски.

Ранее сообщалось, что в ВКО почти 30 тысяч детей учатся онлайн.