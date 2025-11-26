РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:16, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 50 человек заразились гонконгским гриппом в ВКО

    В Восточно-Казахстанской области растёт число случаев вирусных инфекций, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    Согласно данным санитарных служб, с начала сезона в регионе зарегистрировано свыше 65 тысяч заболевших ОРВИ, из них более 40 тысяч — дети до 14 лет. По сравнению с прошлым годом, показатель увеличился на 15%.

    По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазиной, в области активно распространяется и так называемый гонконгский грипп.

    — Если на прошлой неделе мы фиксировали 25 случаев, то сейчас лабораторно подтверждены уже 49. Из них 35 — жители Усть-Каменогорска, 28 заболевших — дети. Кроме того, в регионе выявляются случаи риновируса, боковируса и аденовируса. Зарегистрированы также два пациента с коронавирусной инфекцией, — сообщила Слямгазина.

    По её словам, гонконгский грипп не имеет специфических или особенно ярко выраженных симптомов и протекает также, как и другие сезонные штаммы. Это не новый вирус — ранее он уже циркулировал среди населения.

    Специалисты рекомендуют жителям по возможности избегать мест массового скопления людей, а родителям — ограничить посещение детьми игровых площадок в закрытых пространствах. Также гражданам советуют соблюдать меры предосторожности и носить маски.

    Ранее сообщалось, что в ВКО почти 30 тысяч детей учатся онлайн.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Грипп Регионы Казахстана Заболевания
    Нелли Нигматуллина
    Автор
