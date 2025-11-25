РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:53, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почти 30 тысяч детей учатся онлайн в ВКО

    В Восточном Казахстане из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом все больше классов временно переводят на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    учеба онлайн
    Фото: freepik.com

    По данным управления образования, переход на удаленный формат происходил ступенчато — по мере ухудшения эпидситуации в школах.

    В 2025-2026 учебном году в области работают 347 школ, где обучаются 98 947 детей. Из-за распространения сезонных вирусных инфекций часть классов временно переведена на дистанционное обучение. Ведомство представило поэтапные данные.

    — 18 ноября на частично удаленный формат перешли 169 классов в 23 школах. Это 3 015 учеников, из них заболевших — 965.
    19 ноября — 187 классов из 32 школ, всего 3 298 учеников, из которых 1 088 заболевших. 20 ноября к такой мере прибегла уже 61 школа — 627 классов, в которых 12 648 учеников и 4 514 заболевших. 21 ноября количество школ стало 107 — 1 504 класса. Это 27 610 учеников, и 16 126 заболевших, — рассказали в пресс-службе организации.

    На сегодняшний день, 24 ноября, на дистанционный формат переведены уже 1 614 классов в 111 школах. Онлайн обучаются 29 479 детей, из них 14 361 — заболевшие ученики.

    — Перевод на дистанционное обучение принимается на основе конкретных данных. Если в классе более 30 процентов учащихся отсутствуют по состоянию здоровья и это подтверждено медицинскими справками, класс переводится в удаленный режим, — сообщили в управлении.


    Меры, принятые школами

    Помимо дистанционной формы, в ряде учреждений введен режим обучения без кабинетной системы — когда учащиеся остаются в своих классах и не переходят из кабинета в кабинет. Это применяется при уровне заболеваемости 20–30%.

    В таких условиях сейчас обучается 23 034 ученика в 1 159 классах. Среди них — 5 534 заболевших.

    — Отказ от кабинетной ротации снижает число контактов между группами учащихся и помогает замедлить распространение инфекции. Учителя продолжают проводить уроки в полном объеме, — пояснили в ведомстве.


    Дошкольные организации

    Детские сады области продолжают работу в штатном режиме. 381 сад посещают почти 27,5 тысяч детей. Из них 16 432 — в государственных, 10 949 — в частных садах. Заболевших дошкольников — 5 874.

    — Учебный процесс организован в полном объеме и в соответствии с санитарными требованиями. Школы и сады обеспечены необходимыми средствами для дистанционной работы и защиты здоровья детей, — добавили в управлении образования.

    Ранее сообщалось, что почти тысяча классов временно перешли на дистанционное обучение в области Абай.

    Здравоохранение ВКО Грипп Дети Образование школа
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
