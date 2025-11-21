Почти тысяча классов временно перешли на дистанционное обучение в области Абай

По данным регионального управления образования, сейчас удаленно занимаются 18 234 школьника из 992-х классов.

В ведомстве отмечают, что перевод проходит точечно — только там, где ситуация действительно требует вмешательства. Решение о переходе на дистанционный формат принимается исключительно в тех классах, где более 30% учащихся отсутствуют по состоянию здоровья.

— На дистанционном формате сейчас находятся 415 классов начальной школы, с 1 по 4 классы. Это 6 692 ученика. И 577 классов среднего и старшего звена с 5 по 11 классы. Это 11 542 ученика, — сообщили в Управлении образования области Абай.

Наибольшее количество детей, обучающихся дистанционно, зафиксировано в городе Семей — 11 481 ученик, в Аягозском районе — 3 695, в Бородулихинском — 1 268, в Жанасемейском — 565, в Абайском районе — 394 школьника.

Учебный процесс при этом не останавливается. Школы используют инструменты онлайн-обучения, а педагоги продолжают программы в полном объёме.

— Учебный процесс обеспечен полностью, все занятия проходят в соответствии с требованиями дистанционного формата. Качество обучения сохраняется, а школы используют все доступные ресурсы для поддержки учащихся, — уточнили в Управлении образования.

Всего в области Абай работают 304 государственные школы, в которых насчитывается 5 859 класс-комплектов. Частично дистанционно обучаются классы в 104 школах региона.

Напомним, всего 2 дня назад число учеников на дистанционном обучении в области Абай было почти вдвое ниже — порядка 10 тысяч школьников.