Мавзолею Узбекали Жанибекова возвращают исторический облик

Реставрация мавзолея Узбекали Джанибекова продолжается в Отрарском районе Туркестанской области. Работы проводят специалисты РГП «Казреставрация», сообщает Министерство культуры и информации РК, передает Kazinform.

— В настоящее время купола памятника облицовывают керамическим кирпичом. После завершения кладки швы обработают специальным составом, который защитит конструкцию от проникновения влаги, — сообщили в министерстве.

Фото: Минкультуры

Во внутренних помещениях удалена поврежденная штукатурка, стены и потолок заново оштукатурены.

Фото: Минкультуры

Специалисты обновят напольное покрытие и установят отреставрированные двери и окна.

Фото: Минкультуры

— Проводимые работы позволят восстановить внешний облик мавзолея и обеспечить сохранность его конструкций, — добавили в ведомстве.

Фото: Минкультуры

Ранее сообщалось, что мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика.