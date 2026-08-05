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    Мавзолею Узбекали Жанибекова возвращают исторический облик

    Реставрация мавзолея Узбекали Джанибекова продолжается в Отрарском районе Туркестанской области. Работы проводят специалисты РГП «Казреставрация», сообщает Министерство культуры и информации РК, передает Kazinform.

    мавзолей Узбекали Жанибекова
    Фото: Минкультуры

    — В настоящее время купола памятника облицовывают керамическим кирпичом. После завершения кладки швы обработают специальным составом, который защитит конструкцию от проникновения влаги, — сообщили в министерстве.

    Как возвращают исторический облик мавзолею Узбекали Жанибекова
    Фото: Минкультуры

    Во внутренних помещениях удалена поврежденная штукатурка, стены и потолок заново оштукатурены.

    Как возвращают исторический облик мавзолею Узбекали Жанибекова
    Фото: Минкультуры

    Специалисты обновят напольное покрытие и установят отреставрированные двери и окна.

    Как возвращают исторический облик мавзолею Узбекали Жанибекова
    Фото: Минкультуры

    — Проводимые работы позволят восстановить внешний облик мавзолея и обеспечить сохранность его конструкций, — добавили в ведомстве.

    Как возвращают исторический облик мавзолею Узбекали Жанибекова
    Фото: Минкультуры

    Ранее сообщалось, что мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика.

    Ремонт Туркестанская область Минкультуры и информации Мавзолеи Строительство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор