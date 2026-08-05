Мавзолею Узбекали Жанибекова возвращают исторический облик
Реставрация мавзолея Узбекали Джанибекова продолжается в Отрарском районе Туркестанской области. Работы проводят специалисты РГП «Казреставрация», сообщает Министерство культуры и информации РК, передает Kazinform.
— В настоящее время купола памятника облицовывают керамическим кирпичом. После завершения кладки швы обработают специальным составом, который защитит конструкцию от проникновения влаги, — сообщили в министерстве.
Во внутренних помещениях удалена поврежденная штукатурка, стены и потолок заново оштукатурены.
Специалисты обновят напольное покрытие и установят отреставрированные двери и окна.
— Проводимые работы позволят восстановить внешний облик мавзолея и обеспечить сохранность его конструкций, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика.