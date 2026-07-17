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    Мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика

    В мавзолее Алькожа ата, расположенном в Туркестане, продолжаются поэтапные научно-реставрационные работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика
    Фото: Министерство культуры и информации

    К настоящему времени специалисты РГП «Казреставрация» завершили восстановление внутреннего помещения усыпальницы, провели очистку и окрашивание стен зиаратханы, большого купола и наружных деревянных колонн. Напольное покрытие мавзолея обновлено с использованием кирпича старинного образца.

    Мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика
    Фото: Минкультуры и информации

    На следующем этапе планируется реставрация опорных колонн, фасадов, кирпичной кладки и сохранившихся декоративных росписей. Купол и наружные поверхности памятника пройдут специальную обработку, также будут восстановлены отдельные участки айвана и благоустроена прилегающая территория.

    Мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика
    Фото: Минкультуры и информации

    Научно-реставрационные работы проводятся с сохранением архитектурных и художественных особенностей мавзолея.

    Мавзолей Алькожа ата в Туркестане восстанавливают с сохранением исторического облика
    Фото: Минкультуры и информации

    Ранее сообщалось, что в Жаркентской мечети, расположенной в области Жетысу, продолжаются научно-реставрационные работы, направленные на сохранение исторического облика и уникальных архитектурных особенностей памятника.

    Архитектура История одного здания Регионы Казахстана Туркестан Мавзолеи История Казахстана Памятник
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор