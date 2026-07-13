52 деревянные колонны и уникальную роспись восстановят в Жаркентской мечети

В Жаркентской мечети, расположенной в области Жетысу, продолжаются научно-реставрационные работы, направленные на сохранение исторического облика и уникальных архитектурных особенностей памятника, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации.

На сегодняшний день специалисты РГП «Казреставрация» выполнили комплекс работ по восстановлению кровельного покрытия. Продолжается очистка башни, айвана, входного портала и боковых ворот от сложных загрязнений.

Следующий этап предусматривает реставрацию 52 наружных деревянных колонн, фасадов, кирпичной кладки и сохранившейся декоративной росписи. Также будет проведена специальная обработка купола и деревянных поверхностей, восстановлены ограждения.

Особое внимание уделяется сохранению архитектурных конструкций, деревянных элементов и художественного оформления мечети. Наряду с реставрацией памятника проводится благоустройство прилегающей территории.

Одновременно ведутся работы по исполнению поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о включении Жаркентской мечети в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

О том, что делает центральную мечеть Жаркента особенной, можно увидеть в фоторепортаже агентства Kazinform.