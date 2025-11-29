РУ
    Мечеть с вековой историей: что делает Жаркентскую святыню уникальной

    Центральная мечеть Жаркента — уникальный архитектурный памятник XIX века и одно из самых посещаемых мест региона. Что делает ее особенной — в фоторепортаже агентства Kazinform.

    а
    Фото: Kazinform

    Исторический комплекс расположен в самом сердце Жаркента — города, известного еще с конца X века. Через него проходил Великий Шелковый путь, соединяя Восток и Запад. Сегодня Жаркент находится почти в 300 километрах к востоку от Алматы.

    а
    Фото: Kazinform

    С первого взгляда мечеть поражает своим необычным обликом: она скорее напоминает буддийский храм или древнекитайский дворец. Это неудивительно — храм был построен в 1887-1892 годах по проекту китайского архитектора Хон Пике. 

    а
    Фото: Kazinform

    Средства на строительство собирали местные жители, а ключевую роль в организации работ сыграл купец Уали Ахун Юлдашев.

    Именно он выступил инициатором строительства и сделал первый взнос.

    а
    Фото: Kazinform

    Главная изюминка здания — уникальная деревянная конструкция, собранная без единого гвоздя. В отделке использованы декоративные элементы с растительными, животными и птичьими мотивами, сочетающими уйгурский стиль, китайское влияние и арабскую каллиграфию.

    Отдельного внимания заслуживают и кирпичи — их состав до сих пор остается загадкой для исследователей.

    а
    Фото: Kazinform

    Жаркентская мечеть представляет собой целый архитектурный ансамбль: пятничная мечеть, малая мечеть, главный портал, боковые ворота и каменная ограда.

    Композицию венчает единственный минарет высотой 19 метров, окруженный 52 деревянными колоннами, изготовленными из тянь-шаньских елей. Золотые полумесяцы возвышаются над крышей, придавая комплексу праздничный и величественный облик.

    а
    Фото: Kazinform

    Мечеть двухэтажная: первый этаж предназначался для мужчин, второй — для женщин. Однако сегодня доступ на второй уровень закрыт из-за опасности подъема по старой лестнице.

    а
    Фото: Kazinform

    Во дворе с северо-восточной стороны расположен маленький тихий дворик, а с южной — здание медресе.

    Территорию благоустроили: проложили пешеходную аллею, установили скамейки и подсветку, а автомобильный проезд убрали, сделав пространство более уютным и безопасным.

    а
    Фото: Kazinform

    Медресе, состоящее из 14 комнат, долгие годы использовалось для различных нужд — от жилых помещений до кинотеатра.

    Из-за этого исторический облик оказался утрачен, однако реставраторы смогли вернуть зданию первоначальную архитектуру. 

    Сейчас здесь располагаются экспозиционные и рабочие комнаты музея.

    а
    Фото: Kazinform

    В малой мечети у главного входа также открыты выставочные залы. В одном из них представлены макеты знаменитых мавзолеев Казахстана, в другом — старинные предметы быта, создающие атмосферу небольшого историко-краеведческого музея.

    а
    Фото: Kazinform

    В советские годы комплекс пережил множество преобразований: здесь располагались склады, зернохранилище, казарма для пограничников, кинотеатр. Лишь после реставрации здание было передано под музей и взято под государственную охрану.

    а
    Фото: Kazinform

    Сегодня Жаркентская мечеть — одна из самых популярных туристических достопримечательностей не только города, но и всего Жетысуского региона. 

    Ежедневно ее посещают в среднем 30-40 человек, среди которых есть путешественники из Франции, Сингапура, Японии, Китая и других стран.

    а
    Фото: Kazinform

    Отметим, что в Казахстане действуют 2850 мечетей, и все они находятся под эгидой Духовного управления мусульман страны. Как контролируется их деятельность и за счет каких средств они функционируют, читайте по ссылке

    а
    Фото: Kazinform
    а
    Фото: Kazinform
    а
    Фото: Kazinform
    а
    Фото: Kazinform

     

    фото из истории Мечеть Архитектура Регионы Религия Область Жетысу
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
