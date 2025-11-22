Кто строит и финансирует мечети в Казахстане

Как отметили в Министерстве культуры и информации, в соответствии со статьей 1 Конституции РК, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, которое отделено от религии и религиозных объединений.

Исходя из этих норм, государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, в том числе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), если она не противоречит законам страны.

По итогам І квартала 2025 года, в Казахстане под эгидой Республиканского исламского религиозного объединения — ДУМК находится 1 мечеть, а в его филиалах функционирует 2849 мечетей.

На вопрос о том, сколько еще мечетей сегодня строятся в стране, в ведомстве не ответили. Такие данные не подлежат сбору министерством.

Кто решает строить новую мечеть

Решения о строительстве новых мечетей принимают местные исполнительные органы — акиматы. Именно они определяют, где и когда появится новое культовое здание, а также дают разрешение на перепрофилирование зданий в мечети.

Главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан кажы Байжигитулы отмечает, что процедура строительства мечетей довольно сложная и требует строгого соблюдения законодательных норм.

— ⁠Есть определенные правовые требования. Инициативная группа или меценат подает заявление в ДУМК на имя Верховного муфтия. Муфтий дает свое согласие. После этого тот же человек направляет документы местным властям для выделения земельного участка. Иногда построить мечеть сложнее, чем школу, — объясняет имам.

Как они финансируются

На работу мечетей не выделяются государственные средства. Их деятельность осуществляется за счет добровольных пожертвований, спонсорской помощи и иной благотворительной поддержки. Мечети являются частью некоммерческих религиозных объединений, финансируемых на частной основе.

По словам Нурлана кажы Байжигитулы, большинство мечетей в стране сегодня испытывают нехватку средств.

— Иногда имаму приходится просить поддержки у меценатов или прихожан, если есть возможность. Имам сегодня — и духовный наставник, и завхоз, и электрик, и дворник. Особенно в сельских мечетях так всегда, — говорит он.

Вместе с тем, согласно уставу, 30% поступлений каждая мечеть перечисляет в ДУМК.

Кто может следить за их финансами

Контроль за финансовыми операциями религиозных объединений в целях недопущения легализации доходов и финансирования терроризма осуществляется Агентством по финансовому мониторингу РК.

В соответствии с законом, религиозные объединения, получающие пожертвования, обязаны принимать меры по предотвращению их использования в противоправных целях, а также предоставлять отчетность по запросу АФМ.

Кроме того, в самом ДУМК существует внутренняя контрольная комиссия.

— В комиссию входят не только религиозные служители, но и светские люди — бывшие депутаты, академики, аксакалы. При каждой мечети есть свой совет и ревизионная комиссия. Они все проверяют и контролируют, — рассказал Нурлана кажы Байжигитулы.

