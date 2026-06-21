Как выглядит участок улицы Саина в Алматы после пробивки

В начале июня этого года в Алматы в техническом режиме открыли движение по новому участку улицы Саина. Какие изменения произошли, в материале корреспондента агентства Kazinform.

Сейчас проект по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би близится к завершению. Протяженность нового участка составляет 3,2 километра. Однако вдоль дороги все еще продолжаются строительные работы.

Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал на этом долгожданном для алматинцев участке дороги и ознакомился с ситуацией.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Сейчас для жителей Алатауского района путь до центра города стал значительно проще. По новой дороге в обоих направлениях уже идет плотный поток машин. Стоит отметить, что если на остальной части улицы ограничение скорости составляет 80 км/ч, то до завершения всех строительно-монтажных работ на данном участке установлено ограничение скорости до 40 км/ч.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Основная трасса полностью заасфальтирована. Тем не менее, съезды и повороты на улицу все еще строятся. Тротуары для пешеходов и автобусные остановки также пока готовы не полностью.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

В управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы в ответ на запрос агентства сообщили, что в настоящее время на данном участке улицы Саина ведутся работы по строительству тротуаров, надземных пешеходных переходов, а также благоустройству прилегающей территории. Завершить проект планируется до конца 2026 года.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

— На проезжей части протяженностью 3,2 километра уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Инженерные сети, включая воздушные линии электропередач, перенесены в соответствии с проектными решениями. Подрядной организацией является ТОО ABM-Building 2007, — сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Павский/Kazinform

После завершения основных строительно-монтажных работ будет выполнена укладка верхнего слоя асфальта. По данным управления, стоимость строительно-монтажных работ составляет 19,7 млрд тенге.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По новому участку пробивки улицы Саина уже начал курсировать общественный транспорт.

Напомним, с 10 июня изменились схемы движения маршрутов № 25, № 99 и № 102. Корректировки связаны с завершением строительства транспортной развязки и продлением улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Реализация проекта началась в 2018 году. Строительные работы велись поэтапно по мере выкупа земельных участков. Последний участок был освобожден в октябре 2025 года. Сроки открытия участка улицы Саина неоднократно переносились: сначала на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы.

Также с 20 июня в Алматы в пилотном режиме начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.