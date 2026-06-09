Три автобусных маршрута изменили схему движения в Алматы

Как сообщили в Транспортном холдинге города, корректировки связаны с завершением строительства транспортной развязки и продлением улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.



Маршрут № 25 в северном направлении будет следовать по улицам Шарипова, Саина и Шугыла с разворотом на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина, после чего продолжит движение по улицам Саина, Шугыла и Байтенова далее по действующей схеме.

В обратном направлении автобусы будут курсировать по улицам Байтенова, Шугыла и Саина с разворотом на транспортной развязке улицы Монке би в южном направлении, затем проследуют по улицам Шугыла и Шарипова далее по схеме.

Маршрут № 99 в западном направлении будет следовать по проспекту Рыскулова, улицам Шарипова, Шугыла и Саина с разворотом на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина, после чего продолжит движение в северном направлении по улицам Саина, Шугыла и Байтенова и до конечного пункта «улица Садовая».

В обратном направлении автобусы будут курсировать от конечного пункта «улица Садовая» по улицам Байтенова, Шугыла и Саина с разворотом в южном направлении, затем проследуют по улицам Шугыла и Шарипова, далее по проспекту Рыскулова и по действующей схеме.

Маршрут № 102 в северном направлении будет следовать по улицам Шарипова, Шугыла и Саина с разворотом на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина, после чего продолжит движение по улицам Саина, Шугыла и Байтенова далее по действующей схеме.

В обратном направлении автобусы будут курсировать по улицам Байтенова, Шугыла и Саина с разворотом на транспортной развязке улицы Монке би в южном направлении, затем проследуют по улицам Шугыла и Шарипова далее по схеме.

Ранее сообщалось о техническом открытии движения по новому участку улицы Саина — от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, спустя 8 лет строительства. Протяженность введенного в эксплуатацию отрезка составляет 3,2 километра.