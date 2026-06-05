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    В Алматы спустя восемь лет открыли движение по новому участку улицы Саина

    В Алматы в техническом режиме открыли движение по новому участку улицы Саина — от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Протяженность пробитого отрезка составляет 3,2 километра, передает агентство Kazinform.

    В Алматы спустя восемь лет открыли движение по новому участку улицы Саина
    Фото: акимат Алматы

    Реализация проекта началась в 2018 году. Строительные работы велись поэтапно по мере выкупа земельных участков. Последний участок был освобожден в октябре 2025 года.

    Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы, запуск движения, ранее запланированный на 20 мая, был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Они повлияли на сроки переустройства линии электропередачи напряжением 110 кВ.

    На сегодняшний день на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. После завершения основных строительно-монтажных работ дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта.

    В Алматы спустя восемь лет открыли движение по новому участку улицы Саина
    Фото: акимат Алматы

    Одновременно продолжается строительство дублеров, обустройство тротуаров и велодорожек, а также благоустройство прилегающей территории.

    До полного завершения работ на участке действует ограничение скорости до 40 км/ч. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

    Отметим, что сроки открытия участка улицы Саина неоднократно переносились: сначала на 2023 год, затем на 2024 и 2025 годы. 

    Дороги Инфраструктурные проекты. Дороги. Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор