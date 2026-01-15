Каким будет спрос на нефть в 2026 году — прогноз ОПЕК

Согласно отчету организации, основной прирост придется на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где спрос вырастет на 1,23 млн баррелей и составит 60 млн 430 тысяч баррелей в сутки. А в государствах ОЭСР показатель увеличится на 150 тысяч баррелей и достигнет 46 млн 90 тысяч баррелей в сутки.

Как ожидается, основными драйверами роста станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.

Кроме прогноза на 2026 год, ОПЕК дает предварительную оценку на следующий год. Таким образом в 2027 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть примерно на 1,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении.

Такой оптимизм аналитиков ОПЕК основывается на ожидании высокой мировой экономической активности и убеждении, что глобальный переход на экологически чистое топливо будет происходить гораздо медленнее, чем предполагают другие международные агентства.

Ранее была определена квота Казахстана в рамках ОПЕК+ на добычу нефти в феврале и марте.

Мы писали о том, что Венесуэла возобновляет экспорт сырой нефти.