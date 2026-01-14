Венесуэла возобновляет экспорт сырой нефти
Политика президента Дональда Трампа дала возможность Венесуэле снова открыть нефтяные скважины и возобновить экспорт сырой нефти, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.
Два супертанкера вышли из венесуэльских вод, перевозя по 1,8 млн баррелей нефти каждый. Эти поставки могут стать первыми в рамках сделки между Каракасом и Вашингтоном.
Отмечается, что общий объем добычи сырой нефти в стране на прошлой неделе сократился примерно до 880 000 баррелей в сутки по сравнению с 1,16 млн баррелей в сутки в конце ноября.
На прошлой неделе Трамп обнародовал план по переработке и продаже до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, которая оказалась в затруднительном положении из-за блокады США.
Более широкие американские санкции в отношении Венесуэлы остаются в силе, при этом Вашингтон разрешает лишь ограниченные, строго контролируемые операции с нефтью.
Ранее сообщалось, что президент США встретился в Белом доме с руководителями крупных энергетических компаний, чтобы обсудить восстановление нефтяной промышленности Венесуэлы, которой необходимы как минимум 100 млрд долларов инвестиций.