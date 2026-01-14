РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:51, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Венесуэла возобновляет экспорт сырой нефти

    Политика президента Дональда Трампа дала возможность Венесуэле снова открыть нефтяные скважины и возобновить экспорт сырой нефти, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.

    Фото: vesselfinder.com

    Два супертанкера вышли из венесуэльских вод, перевозя по 1,8 млн баррелей нефти каждый. Эти поставки могут стать первыми в рамках сделки между Каракасом и Вашингтоном.

    Отмечается, что общий объем добычи сырой нефти в стране на прошлой неделе сократился примерно до 880 000 баррелей в сутки по сравнению с 1,16 млн баррелей в сутки в конце ноября.

    На прошлой неделе Трамп обнародовал план по переработке и продаже до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, которая оказалась в затруднительном положении из-за блокады США.

    Более широкие американские санкции в отношении Венесуэлы остаются в силе, при этом Вашингтон разрешает лишь ограниченные, строго контролируемые операции с нефтью.

    Ранее сообщалось, что президент США встретился в Белом доме с руководителями крупных энергетических компаний, чтобы обсудить восстановление нефтяной промышленности Венесуэлы, которой необходимы как минимум 100 млрд долларов инвестиций.

    Венесуэла Нефть Мировые новости
