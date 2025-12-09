Какие ЖК могут привлекать дольщиков в Алматы: опубликован список
На территории города по 28 объектам жилищного строительства имеется разрешение на привлечение средств дольщиков, передает агентство Kazinform.
По данным управления архитектуры и градостроительства и жилищного портала АО «КЖК», разрешение имеют следующие объекты:
- ЖК «Каспий» (Алатауский район)
- ЖК «AiSafi» (Алатауский район)
- ЖК «Arena City Life А» (Алатауский район)
- ЖК «Arena City Life В» (Алатауский район)
- ЖК «Arena City Sport» (Алатауский район)
- МЖК «Jar-Jar» (Алатауский район)
- ЖК «Ауэзов Сити» (Алмалинский район)
- МЖК «Tarlan» (Алмалинский район)
- ЖК «Ривьера» (Бостандыкский район)
- ЖК «Abaya 130» (Бостандыкский район)
- ЖК «Lumiere» (Бостандыкский район)
- ЖК «Satpaev» (Бостандыкский район)
- ЖК «Verdi» (Бостандыкский район)
- ЖК «Клубный дом 44» (Бостандыкский район)
- ЖК «Vesper» (Бостандыкский район)
- ЖК «Benelux» (Бостандыкский район)
- ЖК «Maxima City» (Жетысуский район)
- МЖК «Raaf Park» (Медеуский район)
- МЖК «Dream City Tech-A-B» (Медеуский район)
- ЖК «Нурлы Дала» (Наурызбайский район)
- ЖК «White Residence» (Наурызбайский район)
- МЖК «Dream City Family A–D» (Турксибский район)
- МЖК «Dream City Family F–G» (Турксибский район)
- МЖК «Parasat II» (Турксибский район)
- МЖК «Dream City Family K–L» (Турксибский район)
- ЖК «Rams Saiahat» (Жетысуский район)
- ЖК «Altai City» (Турксибский район)
- ЖК «Атмосфера», 4–5 очереди (Турксибский район)
Изменения в законодательстве
С июня 2025 года вступили в силу поправки в Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Документ вводит прямой запрет на рекламу многоквартирных и индивидуальных жилых домов, если:
- у застройщика отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков;
- не заключен договор гарантии с Единым оператором;
- не осуществляется проектное финансирование через банк.
Также исключена норма, ранее позволявшая размещать рекламу на основании утвержденной проектной документации, что закрывает существовавший правовой пробел.
Закон дополнен новым термином — «комплекс индивидуальных жилых домов». Теперь и на такие объекты распространяются требования долевого строительства.
Где проверить документы застройщика
Граждане могут уточнить наличие разрешений по следующим каналам:
- Разрешительные документы на строительство — Call-центр управления градостроительного контроля: +7 (705) 896-6000
- Разрешение на привлечение средств дольщиков — управление архитектуры и градостроительства Алматы: +7 (727) 240-80-00
- Жилищный портал АО «КЖК» — homeportal.kz
Отметим, что в Алматы по-прежнему актуальна проблема дольщиков, которые не могут вовремя получить свои квартиры. Ранее в полиции сообщили, что в этом году 312 человек подали заявления по фактам непредоставления жилья в различных жилых комплексах в отношении руководителей четырех ТОО.