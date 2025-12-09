Какие ЖК могут привлекать дольщиков в Алматы: опубликован список

По данным управления архитектуры и градостроительства и жилищного портала АО «КЖК», разрешение имеют следующие объекты:

ЖК «Каспий» (Алатауский район) ЖК «AiSafi» (Алатауский район) ЖК «Arena City Life А» (Алатауский район) ЖК «Arena City Life В» (Алатауский район) ЖК «Arena City Sport» (Алатауский район) МЖК «Jar-Jar» (Алатауский район) ЖК «Ауэзов Сити» (Алмалинский район) МЖК «Tarlan» (Алмалинский район) ЖК «Ривьера» (Бостандыкский район) ЖК «Abaya 130» (Бостандыкский район) ЖК «Lumiere» (Бостандыкский район) ЖК «Satpaev» (Бостандыкский район) ЖК «Verdi» (Бостандыкский район) ЖК «Клубный дом 44» (Бостандыкский район) ЖК «Vesper» (Бостандыкский район) ЖК «Benelux» (Бостандыкский район) ЖК «Maxima City» (Жетысуский район) МЖК «Raaf Park» (Медеуский район) МЖК «Dream City Tech-A-B» (Медеуский район) ЖК «Нурлы Дала» (Наурызбайский район) ЖК «White Residence» (Наурызбайский район) МЖК «Dream City Family A–D» (Турксибский район) МЖК «Dream City Family F–G» (Турксибский район) МЖК «Parasat II» (Турксибский район) МЖК «Dream City Family K–L» (Турксибский район) ЖК «Rams Saiahat» (Жетысуский район) ЖК «Altai City» (Турксибский район) ЖК «Атмосфера», 4–5 очереди (Турксибский район)

Изменения в законодательстве

С июня 2025 года вступили в силу поправки в Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Документ вводит прямой запрет на рекламу многоквартирных и индивидуальных жилых домов, если:

у застройщика отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков;

не заключен договор гарантии с Единым оператором;

не осуществляется проектное финансирование через банк.

Также исключена норма, ранее позволявшая размещать рекламу на основании утвержденной проектной документации, что закрывает существовавший правовой пробел.

Закон дополнен новым термином — «комплекс индивидуальных жилых домов». Теперь и на такие объекты распространяются требования долевого строительства.

Где проверить документы застройщика

Граждане могут уточнить наличие разрешений по следующим каналам:

Разрешительные документы на строительство — Call-центр управления градостроительного контроля: +7 (705) 896-6000‬

Разрешение на привлечение средств дольщиков — управление архитектуры и градостроительства Алматы: +7 (727) 240-80-00‬

Жилищный портал АО «КЖК» — homeportal.kz

Отметим, что в Алматы по-прежнему актуальна проблема дольщиков, которые не могут вовремя получить свои квартиры. Ранее в полиции сообщили, что в этом году 312 человек подали заявления по фактам непредоставления жилья в различных жилых комплексах в отношении руководителей четырех ТОО.