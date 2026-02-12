Какие законы вправе принимать Курултай, закрепили в проекте новой Конституции

Так, в статье 60 проекта нового Основного закона страны подчеркивается, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики Казахстан, депутатам Курултая, Правительству, Халық Кеңесі и реализуется исключительно в Курултае.

Президент Республики Казахстан вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающую, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

Также отмечается, что Курултай вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:

1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц;

2) режима собственности и иных вещных прав;

3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы;

4) налогообложения, установления или отмены сборов и других обязательных платежей;

5) республиканского бюджета, вопросов о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи;

6) вопросов судоустройства и судопроизводства;

7) вопросов амнистии;

8) образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения;

9) приватизации предприятий и их имущества;

10) охраны окружающей среды;

11) административно-территориального устройства Республики Казахстан;

12) обеспечения обороны и безопасности государства;

13) государственных символов Республики Казахстан;

14) ратификации международных договоров и их денонсации;

15) государственных наград, почетных званий;

16) иных вопросов в соответствии с Конституцией.

С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.