Какие законы вправе принимать Курултай, закрепили в проекте новой Конституции
В проекте новой Конституции РК закрепили полномочия Курултая по изданию законов, регулирующих ключевые сферы жизни общества, передает корреспондент агентства Kazinform.
Так, в статье 60 проекта нового Основного закона страны подчеркивается, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики Казахстан, депутатам Курултая, Правительству, Халық Кеңесі и реализуется исключительно в Курултае.
Президент Республики Казахстан вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающую, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.
Также отмечается, что Курултай вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:
- 1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц;
- 2) режима собственности и иных вещных прав;
- 3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы;
- 4) налогообложения, установления или отмены сборов и других обязательных платежей;
- 5) республиканского бюджета, вопросов о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи;
- 6) вопросов судоустройства и судопроизводства;
- 7) вопросов амнистии;
- 8) образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения;
- 9) приватизации предприятий и их имущества;
- 10) охраны окружающей среды;
- 11) административно-территориального устройства Республики Казахстан;
- 12) обеспечения обороны и безопасности государства;
- 13) государственных символов Республики Казахстан;
- 14) ратификации международных договоров и их денонсации;
- 15) государственных наград, почетных званий;
- 16) иных вопросов в соответствии с Конституцией.
С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.