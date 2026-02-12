РУ
    Какие законы вправе принимать Курултай, закрепили в проекте новой Конституции

    В проекте новой Конституции РК закрепили полномочия Курултая по изданию законов, регулирующих ключевые сферы жизни общества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ и Цифровой кодекс: какие законы рассмотрят депутаты на предстоящей сессии
    Фото: parlam.kz

    Так, в статье 60 проекта нового Основного закона страны подчеркивается, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики Казахстан, депутатам Курултая, Правительству, Халық Кеңесі и реализуется исключительно в Курултае. 

    Президент Республики Казахстан вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающую, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

    Также отмечается, что Курултай вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:

    • 1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц;
    • 2) режима собственности и иных вещных прав;
    • 3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы;
    • 4) налогообложения, установления или отмены сборов и других обязательных платежей;
    • 5) республиканского бюджета, вопросов о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи;
    • 6) вопросов судоустройства и судопроизводства;
    • 7) вопросов амнистии;
    • 8) образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения;
    • 9) приватизации предприятий и их имущества;
    • 10) охраны окружающей среды;
    • 11) административно-территориального устройства Республики Казахстан;
    • 12) обеспечения обороны и безопасности государства;
    • 13) государственных символов Республики Казахстан;
    • 14) ратификации международных договоров и их денонсации;
    • 15) государственных наград, почетных званий;
    • 16) иных вопросов в соответствии с Конституцией.

    С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.

    Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

    Конституция Законопроекты Конституционная реформа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
