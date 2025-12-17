09:00, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 17 декабря
В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах страны, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 17 декабря на следующих автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.
Акмолинская область:
- автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 377–445 (участок: граница Костанайской области — поселок Державинск);
- автодорога «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ», км 18–232 (участок: город Астана — город Щучинск).
Костанайская область:
- автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 340–377 (участок: город Аркалык — граница Акмолинской области).
В Павлодарской и Акмолинской областях, а также в области Абай продолжаются работы по зимнему содержанию автомобильных дорог республиканского значения.
Дорожные службы ведут очистку проезжей части от снега и обрабатывают покрытия противогололёдными материалами.
Ранее сообщалось об ограничении движения в Акмолинской области.
Также в Астане и 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.