Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 17 декабря

По состоянию на 17 декабря на следующих автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

Акмолинская область:

автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 377–445 (участок: граница Костанайской области — поселок Державинск);

автодорога «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ», км 18–232 (участок: город Астана — город Щучинск).

Костанайская область:

автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 340–377 (участок: город Аркалык — граница Акмолинской области).

В Павлодарской и Акмолинской областях, а также в области Абай продолжаются работы по зимнему содержанию автомобильных дорог республиканского значения.

Дорожные службы ведут очистку проезжей части от снега и обрабатывают покрытия противогололёдными материалами.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Акмолинской области.

Также в Астане и 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.