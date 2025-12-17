РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:00, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 17 декабря

    В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах страны, передает агентство Kazinform.

    закрытие дороги
    Фото: кадр из видео

    По состоянию на 17 декабря на следующих автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

    Акмолинская область:

    • автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 377–445 (участок: граница Костанайской области — поселок Державинск);
    • автодорога «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ», км 18–232 (участок: город Астана — город Щучинск).

    Костанайская область:

    • автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 340–377 (участок: город Аркалык — граница Акмолинской области).

    В Павлодарской и Акмолинской областях, а также в области Абай продолжаются работы по зимнему содержанию автомобильных дорог республиканского значения.

    Дорожные службы ведут очистку проезжей части от снега и обрабатывают покрытия противогололёдными материалами.

    Ранее сообщалось об ограничении движения в Акмолинской области. 

    Также в Астане и 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 

    Теги:
    Дороги Непогода Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
