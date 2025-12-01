Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед, туман. В Алматы днем ожидаются гололед, туман. В Конаеве утром и днем ожидаются гололед, туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается снег, временами сильный снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Тараз временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. На северо-востоке области сохраняется гололед.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, днем на западе, востоке, юге области снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидаются снег, низовая метель, днем на востоке, юге, в центре области снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на севере, востоке области временами сильный снег. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается временами туман.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области гололед. На юге, западе, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Астане ожидаются временами снег, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью и утром порывы 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что школьников Астаны перевели на онлайн-обучение из-за непогоды.