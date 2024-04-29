Какие страны казахстанцы чаще выбирают для отдыха

Казахстанцы стали чаще выезжать на отдых за границу. По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году численность выездных туристов в РК составила 10,5 млн человек. О том, какие направления больше всего выбирают граждане нашей страны, в материале корреспондента агентства Kazinform.

Недавно в Алматы состоялась международная выставка KITF 2024, где приняли участие эксперты в области туризма, руководители туристических агентств. Они рассказали, какие страны для отдыха больше всего выбирают казахстанцы.

— Основными направлениями остаются Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет. Также увеличивается поток туристов во Вьетнам, в Таиланд, Европа сейчас стала более доступной. Я надеюсь, что тренд по Европе продолжится, так как появилось новое направление в Прагу. У нас есть и прямое сообщение в Милан. В туризме главное — это транспортная доступность, отсутствие визовых формальностей. Мы очень надеемся, что европейские страны упростят визовые процедуры с нашей страной в дальнейшем. Это будет выгодно и казахстанцам, и европейцам. Потому что казахстанский турист — это качественный турист. Мы очень любим комфорт, хорошие отели, изучать новые места, шоппинг. В этом плане мы хорошие конкуренты даже китайскому туристу. Тут надо отметить, что соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем также сыграло огромную роль. Сейчас Китай — это не только Хайнань, многие города КНР готовят разные программы, чтобы получить казахстанского туриста, — сказала председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.

Она также ответила, почему казахстанцы любят теплые страны.

— Теплые страны выбирают, потому что есть прямое направление, не нужна виза, отдых на пляже также расслабляет, делает безмятежным, простым. Это с одной стороны хорошо, потому что мы устаем, у нас тяжелый климат, особенно на Севере Казахстана. Многие наши туристы приезжают с новыми идеями, планами, это их вдохновляет, — добавила Инна Рей.

Генеральный директор одной из туркомпаний Анна Загоруйко также сообщила, что большинство туристов выбирают ОАЭ, Египет, Турция. Эти направления востребованы круглый год.

— Массовыми направлениями традиционно остаются Турция, Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам). Но сейчас тренд набирает Вьетнам, а также остров Самуи в Таиланде. В список можно включить и европейские страны, но в основном казахстанцы выбирают Чехию. Что касается цен, то они не подорожали по сравнению с прошлыми годом, главное заранее запланировать отдых, — отметила она.

Большое желание казахстанцев отдыхать за границей спикер объяснила следующим образом: «Думаю, что поменялись ценности, люди сейчас перестраивают свои приоритеты. Они понимают, что полноценней отдых намного важнее, чем другие материальные ценности».

Операционный директор одного из крупнейших туроператоров Людмила Браун рассказала, что сейчас ситуация с туризмом во многих странах стабильная. Дубай после недавнего наводнения оправился, восстановил все рейсы из Казахстана в ОАЭ и из ОАЭ в Казахстан, также все отели работают в штатном режиме, а потопы в туристических зонах устранены.

— Самыми популярными направлениями все еще остаются Турция, Египет и ОАЭ, также спросом пользуется Индонезия, остров Бали. Сейчас AirAsia делает стыковочные перелеты через Куала-Лумпур до Денпасара (город на Бали). Помимо всех, также популярны Мальдивы, Китай (Хайнань), страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Вьетнам, — сказала она.

Страны Юго-Восточной Азии одними из самых последних открыли свои границы для туристов после пандемии, поэтому они пользуются большим спросом, считает Людмила Браун.

— Таиланд и Вьетнам открылись два года назад для туристов, а Бали только в прошлом году. Соответсвенно, за это время туристы очень соскучились по этим странам. Поэтому они считаются популярными туристическими направлениями. К тому же, жизнь в Юго-Восточной Азии относительно недорогая, — добавила спикер.

Генеральный директор одной из туристических компаний Рашад Бунядов объяснил, почему в последнее время Вьетнам оказался в центре внимания казахстанцев. По его словам, на популярность повлияло соотношение цена/качество.

— Вьетнам сейчас стал очень популярным. Туризм в этой стране хорошо развивается, к тому же цены доступные. Очень серьезные люксовые отели этой страны снизили свои цены, они сейчас дешевле по сравнению с отелями Турции. Но Турция все равно на первом месте по направлениям среди казахстанцев, так как здесь у нас схожие религии, кухня. Другие страны сейчас уже перенимают опыт Турции, стараются создать условия для казахстанцев, привлекают низкими ценами. В целом наши туристы больше выбирают безвизовые направления для отдыха, — заявил он.

Рашад Бунядов посчитал, что туристические направления в совокупности по всем направлениям подорожали примерно на 17% по сравнению прошлым годом. В основном цены поднялись на ту же Турцию. На это, по словам собеседника, повлияло геополитическая ситуация в мире.

Стоит отметить, что наравне с выездным туризмом в Казахстане также развивается и внутренний туризм. За 2023 год нашу страну посетили 9,2 млн человек, это почти в два раза больше показателей предыдущего года.

В этом году также ожидается увеличение количества туристов в Казахстан.