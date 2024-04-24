РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанцы смогут снова летать прямым рейсом в Чешскую Республику

    самолет
    Фото: pixabay.com

    Казахстанская авиакомпания возобновляет авиасообщение в Чешскую Республику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

    Министерством транспорта РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

    — Таким образом, с 22 мая текущего года авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии по маршруту Астана — Прага. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737, который рассчитан на 186-189 пассажиров, — говорится в сообщении КГА.

    По сообщению Комитета, ожидается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

    Напомним, Казахстан и Таиланд подписали соглашение о безвизовом режиме. Согласно ему между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну. Документ вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

    Запущен прямой авиарейс Астана — Минеральные воды.

    Новый авиамаршрут запустили между Казахстаном и Китаем.

    Теги:
    Туризм Самолет Чехия Казахстанцы Казахстан Авиация Астана Экономика
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!