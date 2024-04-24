Казахстанцы смогут снова летать прямым рейсом в Чешскую Республику

Казахстанская авиакомпания возобновляет авиасообщение в Чешскую Республику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Министерством транспорта РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

— Таким образом, с 22 мая текущего года авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии по маршруту Астана — Прага. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737, который рассчитан на 186-189 пассажиров, — говорится в сообщении КГА.

По сообщению Комитета, ожидается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Казахстан и Таиланд подписали соглашение о безвизовом режиме. Согласно ему между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну. Документ вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

Запущен прямой авиарейс Астана — Минеральные воды.

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