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    15:56, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Запущен прямой авиарейс Астана — Минеральные воды

    авиарейс
    Фото: Сенат Парламента РК

    В рамках работы Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания России была достигнута договоренность по запуску прямого авиарейс по маршруту Астана — Минеральные воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парлаента РК.

    Ожидается, что прямой авиарейс будет способствовать укреплению экономических и культурных связей между странами, а также обеспечит удобные возможности для туристических и деловых поездок жителей Казахстана и России.

    Отметим, что договоренности по решению данного вопроса были достигнуты на XX заседании Комиссии, под председательством заместителя председателя Сената Парламента Казахстана Жакипа Асанова и первого заместителя председателя Федерального Собрания Совета Федерации России Андрея Яцкина.

    Теги:
    Сенат Парламента Туризм Самолет Казахстан Авиация Астана Аэропорт Международные отношения Россия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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