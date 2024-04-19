В рамках работы Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания России была достигнута договоренность по запуску прямого авиарейс по маршруту Астана — Минеральные воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парлаента РК.

Ожидается, что прямой авиарейс будет способствовать укреплению экономических и культурных связей между странами, а также обеспечит удобные возможности для туристических и деловых поездок жителей Казахстана и России.

Отметим, что договоренности по решению данного вопроса были достигнуты на XX заседании Комиссии, под председательством заместителя председателя Сената Парламента Казахстана Жакипа Асанова и первого заместителя председателя Федерального Собрания Совета Федерации России Андрея Яцкина.