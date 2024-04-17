Новый авиамаршрут запустили между Казахстаном и Китаем

Новый международный пассажирский авиамаршрут запущен на этой неделе между городом Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и городом Алматы Республики Казахстан, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на агентство Xinhua.

Город Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей, наряду с городами Урумчи и Кашгар.

По сообщению администрации аэропорта Инина, рейсы по указанному маршруту будут выполняться раз в неделю.

Как отмечают местные СМИ, открытие нового авиасообщения позволит активизировать деловые, туристические и гуманитарные обмены между странами.

Напомним, что с ноября 2023 года между Китаем и Казахстаном действует безвизовый режим. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, а город Алматы получил статус «Туристической и культурной столицы ШОС» на период председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).