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    08:08, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Новый авиамаршрут запустили между Казахстаном и Китаем

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Новый международный пассажирский авиамаршрут запущен на этой неделе между городом Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и городом Алматы Республики Казахстан, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на агентство Xinhua.

    Город Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей, наряду с городами Урумчи и Кашгар.

    По сообщению администрации аэропорта Инина, рейсы по указанному маршруту будут выполняться раз в неделю.

    Как отмечают местные СМИ, открытие нового авиасообщения позволит активизировать деловые, туристические и гуманитарные обмены между странами.

    Напомним, что с ноября 2023 года между Китаем и Казахстаном действует безвизовый режим. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, а город Алматы получил статус «Туристической и культурной столицы ШОС» на период председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Теги:
    Туризм Самолет Авиация Китай Алматы
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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