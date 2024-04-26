Казахстан хочет привлечь около 10 млн туристов в этом году

9,2 миллиона туристов посетили Казахстан по итогам 2023 года, это почти в два раза больше показателей предыдущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель правления АО «НК „Kazakh Tourism“ Кайрат Садвакасов сообщил, что в этом году ожидается увеличение количества туристов.

— В 2023 году 9,2 миллиона туристов прибыли в Казахстан. Это рекордное число по въездному туризму за все время независимости страны. Мы очень сильно отставали, был большой разрыв между выездным и въездным туризмом. Эту цифру сейчас сократили до миллиона. То есть у нас выезжают чуть больше 10 миллионов человек, а приехали в прошлом году 9,2 миллиона туристов, — сказал он, отвечая на вопросы нашего агентства в ходе международной выставки KITF.

Спикер отметил, что в этом году ожидается приток туристов из Китая, Ближнего Востока, России, Узбекистана, Кыргызстана.

— Надеюсь, что в этом году мы приблизимся к отметке 10 миллионов, — добавил Кайрат Садвакасов.

Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем также сыграло большую роль в привлечении туристов из Поднебесной, считает глава «Kazakh Tourism». По его словам, эта практика будет продолжаться и дальше. Сейчас список безвизовых стран для казахстанцев расширился до 82 государств.

— Безвизовый режим у нас будет расширяться, на сегодня 82 страны, но Президент дал поручение увеличить список до 100 государств. Я думаю, что совместно с Министерством иностранных дел до конца 2025 года мы дойдем до 100 стран, это в принципе достаточно. А остальные будут получать электронную визу, — отметил он.

Глава нацкомпании также поделился планами по привлечению туристов в Казахстан.

— В марте этого года в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае. Поэтому мы большой упор делаем на КНР. В октябре этого года будет выставка в Пекине, мы будем возить туда наших блогеров, несколько регионов также будут выезжать со своими роуд-шоу мероприятиями. Помимо этого, в следующем месяце в Дубае мы будем участвовать в крупнейшей на Ближнем Востоке выставке в сфере туризма ― Arabian Travel Market. Благодаря этой выставке мы ежегодно увеличиваем осведомленность о Казахстане именно на ближневосточном рынке. Тесно работаем с казахстанскими блогерами и журналистами. Собираемся организовать инфотуры. Запустим рекламу через Google, Yandex, YouTube, а также выйдем на рынки Китая с помощью их социальных сетей Weibo, WeChat и так далее. Кроме того, в этом году мы на Шымбулаке организовали чемпионат мира среди журналистов по горным лыжам, привлекли 150 журналистов из разных стран. В следующем году привезем американское сообщество журналистов по туризму The Society of American Travel Writers. Где-то ожидаем 200 человек. Их статьи будут публиковаться в мировых изданиях. Также планируем приглашать различные туристические агентства из Индии, Великобритании. Мы на два года вперед заполняем наш календарь. В этом году также хотим провести небольшую пробную конференцию в Байконуре, а в последующем — организовать тематические конференции и приглашать гостей, — сказал он.

Всего в прошлом году отели в Казахстане заработали за счет туристов около 210 миллиардов тенге, а с момента внедрения туристского сбора Bed tax по стране собрали около 500 миллионов в тенге. Но Bed tax в прошлом году в Казахстане решили отменить.

— Мы делали этот налог для того, чтобы увеличить приток туристов, а собранные деньги направить на продвижение. Но механизм с налогом немножко был недоработан, поэтому сейчас эту меру временно приостановили, но, возможно, мы позже к этому вопросу вернемся. Сегодня на выставке KITF узнали, что у наших прямых конкурентов бюджеты достигают в десятки раз больше. Поэтому мы должны привлекать больше туристов. Сейчас нагрузка на бюджет у нас достаточно сильная. Паводки, происходят природные катаклизмы, к тому же социальная сфера требует очень много финансов, поэтому, чтобы не нагружать госбюджет, нам необходимо привлекать внебюджетные средства для развития туризма. Это уже мировая практика. Сейчас параллельно предусматриваем другие способы привлечения внебюджетных средств, — подчеркнул Кайрат Садвакасов.

Иностранный турист за одну поездку в Казахстан, по его словам, тратит в среднем 1000 долларов. Они в основном приезжают на неделю и стараются посетить многие достопримечательности страны — в основном это Алматы, Астана и окрестности Алматинской области.

— Внутренний туризм у нас также развивается. Число внутренних туристов в Казахстане достигло 7,5 миллиона. Это те люди, которые останавливались в отелях, посещали национальные парки и другие достопримечательности. Это не считая тех, которые едут к родственникам, на свадьбу и так далее. А если все это считать, то цифра достигнет 10 миллионов, — отметил глава нацкомпании.

Директор туроператора по внутреннему и въездному туризму SkyWay Асем Козбагарова сообщила, что иностранные туристы чаще всего приезжают в Алматы, Алматинскую и, Восточно-Казахстанскую области, Астану, Бурабай, Шымкент, Туркестан, Актау. Им интересны горы, этноаулы, культурные мероприятия.

— Повлияли ли землетрясения в Алматы и паводки во многих регионах на турпоток? Наши партнеры и туристы спрашивали об этом, они тоже в новостях читают. Но основные туристические локации паводки не затронули. Поэтому у нас не было отказов, все, кто уже заранее запланировали свои поездки, приезжают. Мы даже видим, что в этом году спрос увеличился, — сказала она.

По ее словам, в этом году ожидается рост иностранных туристов на 20-30%. На это может поспособствовать также проведение пятых Всемирных игр кочевников в Астане.

— К нам в основном приезжают туристы из Китая, Индии, Восточной Азии, арабских стран, Бахрейна, Малайзии, вот недавно открылся прямой рейс в Куала-Лумпур. Мы видим, что повышается спрос, — подчеркнула Асем Козбагарова.

Асем Козбагарова также ответила, насколько иностранцам дешевле в Казахстане.

— Для туристов Казахстан больше ассоциируется, как недешевое направление. Если сравнивать Казахстан со странами Кавказа, то мы дороже, если сравнивать с Европой, то мы дешевле. В среднем туристы у нас проводят от трех до семи дней. Они посещают разные места, по моим наблюдениям, туристы из Индии более бюджетные, а китайцы предпочитают шопинг, соответственно, они больше тратят. Арабские туристы тоже много тратят, поскольку они остаются дольше. Можно сказать, что каждый иностранный турист у нас в среднем за день тратит от 100-150 долларов. Также очень многие туристы, которые приезжают к нам, предпочитают посетить сразу все страны Центральной Азии. Все-таки нас связывает Великий Шелковый путь. Поэтому иностранцы посещают и Казахстан, и Узбекистан, и Кыргызстан, — добавила спикер.

Председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей считает, что казахстанский туризм, несмотря на геополитические ситуации в мире, природные катаклизмы, остается стабильным.

— Рынок туризма всегда был турбулентным. Все очень быстро меняется. Все катаклизмы, которые в мире происходят, отражаются на туризме. Но могу сказать, что казахстанский туризм достаточно устойчив. Наши туроператоры гарантируют свою ответственность, подавляющее большинство из них уже давно на рынке. Несмотря на разные трудности, они выстояли и продолжают работать, —отметила она.

Эксперт также рассказала, чем привлекателен Казахстан для иностранцев.

— Во многом это связано с тем, что наш туризм устойчив, у нас нет таких масштабных природных катаклизмов. Также большую роль играет безвизовый режим со многими странами. Безвизовый режим с Китаем — это подарок для нас, я считаю, так как за китайского туриста борется все. Думаю, что поток туристов в этом году будет дальше расти, потому что у нас также увеличиваются количество рейсов, направлений, — заключила Инна Рей.