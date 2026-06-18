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    Что обеспечило рост ВВП Казахстана на 6,5% в 2025 году: названы ключевые сектора

    В Казахстане по итогам 2025 года зафиксирован рост ключевых макроэкономических показателей. Экономика продемонстрировала устойчивую динамику, несмотря на давление внешних факторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экономика Казахстана, рост экономики
    Коллаж: Kazinform

    По словам министра финансов Мади Такиева, рост обеспечили основные отрасли реального сектора.

    — По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%. Основной вклад в рост внесли транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля, — заявил он во время выступления в Сенате.

    Отдельно министр отметил, что бюджетная система завершила год с близким к плану исполнением.

    — Поступления республиканского бюджета составили 21,4 трлн тенге или 99% к плану. В целом план не исполнен на 336 млрд тенге, — сообщил Мади Такиев.

    Напомним, объем промышленного производства в Казахстане за январь–май 2026 года составил 27, 9 трлн тенге.

    Также сообщалось, что рост экономики Казахстана по итогам пяти месяцев 2026 года составил 3,7%. 

    Ранее МВФ положительно оценил динамику экономики Казахстана. О том, почему казахстанцы продолжают ощущать рост расходов при замедлении инфляции, читайте в материале.

    Минфин РК Казахстан Торговля Финансовый рынок РК Транспорт Промышленность Мади Такиев Экономика
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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