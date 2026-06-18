Что обеспечило рост ВВП Казахстана на 6,5% в 2025 году: названы ключевые сектора

В Казахстане по итогам 2025 года зафиксирован рост ключевых макроэкономических показателей. Экономика продемонстрировала устойчивую динамику, несмотря на давление внешних факторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра финансов Мади Такиева, рост обеспечили основные отрасли реального сектора.

— По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%. Основной вклад в рост внесли транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля, — заявил он во время выступления в Сенате.

Отдельно министр отметил, что бюджетная система завершила год с близким к плану исполнением.

— Поступления республиканского бюджета составили 21,4 трлн тенге или 99% к плану. В целом план не исполнен на 336 млрд тенге, — сообщил Мади Такиев.

Напомним, объем промышленного производства в Казахстане за январь–май 2026 года составил 27, 9 трлн тенге.

Также сообщалось, что рост экономики Казахстана по итогам пяти месяцев 2026 года составил 3,7%.

Ранее МВФ положительно оценил динамику экономики Казахстана. О том, почему казахстанцы продолжают ощущать рост расходов при замедлении инфляции, читайте в материале.