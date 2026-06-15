Рост экономики Казахстана по итогам пяти месяцев составил 3,7%

Рассмотрены текущие показатели развития отраслей экономики. Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, министров транспорта Нурлана Сауранбаева, энергетики – Ерлана Аккенженова, промышленности и строительства – Ерсайына Нагаспаева, сельского хозяйства – Айдарбека Сапарова, финансов – Мади Такиева.



По данным Министерства национальной экономики, по итогам пяти месяцев рост экономики составил 3,7%. В обрабатывающей промышленности рост составил 9%. Объем производства в машиностроении увеличился на 22,2%. За январь-май в стране произведено свыше 81 тыс. единиц автотранспортных средств. Рост также обеспечен в химической промышленности – на 17,8% и производстве строительных материалов – на 18,7%. В сельском хозяйстве индекс физического объема составил 103,6%. Внимание уделено топливно-энергетическому комплексу.



Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления работы по реализации инвестиционных проектов, своевременному запуску новых производств и эффективному использованию имеющихся резервов роста. Министрам поручено принять все необходимые меры по достижению необходимых темпов роста. Руководитель Правительства закрепил персональную ответственность первых руководителей государственных органов за достижение плановых показателей индекса физического объема по итогам полугодия.

Ранее МВФ положительно оценил динамику экономики Казахстана.