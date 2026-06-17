Промышленность Казахстана выросла до 27,9 трлн тенге: переработка компенсирует спад добычи

27, 9 трлн тенге составил объем промышленного производства в Казахстане за январь–май 2026 года, увеличившись на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Почти поровну распределился вклад основных направлений промышленности: 46,1% пришлось на горнодобывающий сектор, 46,5% - на обрабатывающую промышленность. При этом именно переработка стала главным драйвером роста, увеличившись на 9%, тогда как добыча снизилась на 5,2%.

В обрабатывающей промышленности наибольший рост показали производство готовых металлических изделий (+46,6%), фармацевтика (+26,6%), резиновые и пластмассовые изделия (+24,9%), машиностроение (+22,2%) и выпуск продуктов питания (+14,3%). Положительная динамика также зафиксирована в сферах энергоснабжения и водоснабжения, где темпы роста превысили 9–12%.

Снижение в горнодобывающем секторе связано главным образом с сокращением добычи нефти (–10,2%) и природного газа (–8,7%), что продолжает оказывать давление на общий промышленный показатель.

Региональная динамика остается неоднородной: рост промышленного производства зафиксирован в 15 регионах страны. Наибольшие темпы отмечены в Туркестанской области (+31,9%), Жетысу (+27,6%), Алматы (+25,4%), Северо-Казахстанской области (+19,9%) и Жамбылской области (+17,9%). Также рост наблюдается в Астане (+11,5%).

Снижение производства отмечено в пяти регионах, включая Западно-Казахстанскую (–11%), Атыраускую (–9,2%), Акмолинскую (–8,3%), Восточно-Казахстанскую (–4%) и Актюбинскую (–0,4%) области.

Стоит отметить, рост экономики Казахстана по итогам пяти месяцев составил 3,7%. Ранее такие данные озвучили в Министерстве национальной экономики.