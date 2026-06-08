Почему казахстанцы продолжают ощущать рост расходов при замедлении инфляции

В Казахстане инфляция постепенно замедляется. Однако многие казахстанцы по-прежнему сталкиваются с ростом повседневных расходов — от продуктов питания до коммунальных услуг. Почему страновой экономический рост не всегда отражается на уровне жизни населения, разбирался аналитический обозреватель агентства Kazinform.

Инфляция замедляется, а цены не снижаются

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК с начала 2026 года казахстанские семьи направляют на продукты питания около 47–57% всех своих потребительских расходов. Для сравнения: в развитых экономиках доля расходов на питание обычно составляет 10–15%.

Понятно, что чем выше доля расходов на базовые потребности, тем меньше средств остается на накопления, образование, отдых и другие расходы, которые обычно ассоциируются с ростом благосостояния населения.

Экономист Расул Рысмамбетов объясняет: замедление инфляции не означает снижения цен.

— Стабилизация инфляции – это все же инфляция. Поэтому вполне ожидаемо, что бизнес будет поднимать цены — как минимум на уровень инфляции. Помимо этого, есть сезонность цен, когда продукты питания зимой и весной часто стоят дороже, — говорит эксперт.

Иными словами, цены продолжают расти, но уже не так быстро, как раньше. По мнению финансиста, дополнительное влияние оказали изменения в сфере занятости и налогообложения, которые увеличили расходы бизнеса на оплату труда.

Кроме того, инфляция в Казахстане имеет не только денежную, но и структурную природу.

— На стоимость жизни влияет импортозависимость, низкая продуктивность труда и тарифы, — считает он.

Влияние импорта на цены

Экономика Казахстана остается чувствительной к внешним факторам. Казахстан закупает за рубежом значительную часть продовольствия, техники, одежды, оборудования и части компонентов для собственного производства. Поэтому любое ослабление тенге автоматически отражается на внутренних ценах.

— Как только курс падает — импорт дорожает почти на тот же уровень. И это ведет к ускорению инфляции, — объясняет Расул Рысмамбетов.

Фото: Kazinform

Эту проблему признают и власти. По данным Министерства национальной экономики, до 60% непродовольственной корзины Казахстана зависит от импорта, прежде всего из России и Китая. Поскольку Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, укрепление рубля повышает стоимость многих импортируемых товаров и комплектующих. Поэтому даже при стабильном внутреннем спросе цены на ряд товаров продолжают расти.

Почему дорожают казахстанские товары

Многие казахстанцы задаются вопросом: если продукция произведена внутри страны, почему она тоже дорожает? Ответ, по словам экспертов, заключается в себестоимости. Отечественные производители также зависят от расходов на заработную плату, топливо, электроэнергию, аренду, логистику и импортные компоненты.

— Казахстанские товары появляются на полке из рабочих рук — которым тоже нужны зарплаты. Если вы хотите поднять зарплату своим сотрудникам, разумеется, вырастут цены на вашу продукцию, — говорит экономист.

Любое увеличение фонда оплаты труда повышает издержки компаний, которые затем могут частично перекладываться на стоимость товаров и услуг. Именно поэтому рост зарплат сам по себе не всегда означает рост благосостояния. Увеличение расходов бизнеса нередко отражается на конечных ценах.

Как коммунальные платежи влияют на стоимость жизни

Еще одним фактором давления на семейные бюджеты остается повышение коммунальных тарифов. В Казахстане продолжается постепенный переход к более рыночному ценообразованию на электроэнергию, тепло, воду и топливо. Необходима модернизация инфраструктуры и привлечения инвестиций в коммунальный сектор. Для населения это означает увеличение обязательных расходов.

— Коммуналка идет в сторону рыночных цен, и к этому нужно готовиться. А это немалая часть расходов домохозяйства, — отмечает эксперт.

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При этом влияние тарифов не ограничивается коммунальными счетами. Рост стоимости электроэнергии, топлива и других услуг повышает издержки бизнеса, которые впоследствии могут закладываться в цену товаров и услуг.

— Электричество, ГСМ и другие коммунальные услуги увеличивают затратную часть предприятий. Они, в свою очередь, начинают повышать свои цены, — объясняет Расул Рысмамбетов.

В результате подорожание электроэнергии или топлива отражается на широком спектре товаров и услуг — от продуктов питания до логистики и доставки.

По данным статистики, рост затрат на продукты оказывает влияние на другие статьи бюджета. В городах доля непродовольственных расходов сократилась с 26% до 22,2%. На второй план отошли расходы на ремонт жилья, покупку техники, телефонов, автомобильных товаров и другие необязательные расходы.

Расходы на автомобильные товары и ГСМ снизились на 30,2%, на телефоны — на 19,1%, на ремонт жилья — на 19,3%.

Продовольственная нагрузка в селах растет медленнее

При этом ситуация различается между городом и селом. В сельской местности рост продовольственной нагрузки оказался менее резким. Эксперты связывают это с частичным самообеспечением: многие семьи имеют личные подсобные хозяйства, скот и собственное производство продуктов.

Однако у сельских жителей появились и дополнительные расходы. Например, затраты на сжиженный газ выросли сразу на 20,4%. Чтобы компенсировать эти траты, многие семьи также начали экономить на технике, ремонте и бытовых товарах.

Как рост экономики влияет на жизнь казахстанцев

Власти продолжают усиливать контроль за торговыми надбавками, посредниками и цепочками поставок. С начала года были возбуждены тысячи административных дел за нарушения торгового законодательства.

При этом эксперты считают важным повышать прозрачность логистических цепочек и контролировать работу посредников.

— Можно контролировать прохождение товара, чтобы понимать, где включаются административные посредники, — говорит Расул Рысмамбетов.

По словам Расула Рысмамбетова, между ростом ВВП и улучшением благосостояния граждан существует временной лаг.

— Если мы говорим о ВВП, он должен расти несколько лет подряд. Рост ВВП в течение одного года далеко не всегда быстро отражается на уровне жизни населения, — отмечает эксперт.

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Кроме того, значительная часть экономического роста Казахстана связана с сырьевым сектором, экспортом и крупными инфраструктурными проектами, которые не всегда напрямую влияют на доходы населения. На фоне инфляции даже рост заработных плат нередко не успевает компенсировать увеличение стоимости жизни.

Что ожидать дальше

По прогнозу Расула Рысмамбетова, в ближайшие месяцы инфляция может немного ускориться, однако осенью ее темпы традиционно замедляются.

Несмотря на то, что инфляция в Казахстане постепенно замедляется, давление на семейные бюджеты сохраняется — в первую очередь из-за зависимости от импорта, роста коммунальных тарифов и увеличения издержек бизнеса. Эти факторы формируют ситуацию, при которой цены продолжают расти, пусть и более умеренными темпами, чем ранее.

Вместе с тем оценивать текущие экономические тенденции исключительно через призму существующих проблем было бы неверно. Замедление инфляции уже само по себе свидетельствует о постепенной стабилизации макроэкономической ситуации. По мере адаптации экономики к новым условиям, развития внутреннего производства, повышения производительности труда и модернизации инфраструктуры влияние внешних и структурных факторов на цены будет постепенно снижаться.

В перспективе это создает основу для более устойчивого и сбалансированного роста, при котором улучшение макроэкономических показателей будет все заметнее отражаться на уровне жизни населения.