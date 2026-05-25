Инфляция замедляется: в Казахстане фиксируют нулевой рост цен на базовые продукты

Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина в Правительстве обсудили ситуацию с продовольственной инфляцией и ценами на социально значимые продукты, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

По итогам апреля 2026 года продовольственная инфляция составила 0,7%, годовая продолжает замедляться и снизилась до 11,3% (в декабре 2025 года — 13,5%, в январе — 12,9%, в феврале — 12,7%, марте — 11,7%).

Третью неделю подряд индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) сохраняется на нулевой отметке. Основной вклад в их стабилизацию внесли крупные регионы: в Астане и Алматы рост цен составил 0%, в Шымкенте и Туркестанской области зафиксировано снижение на 0,1%, в Алматинской области — на 0,5%, в Акмолинской — на 0,9%.

По данным Правительства Казахстана, наибольшее снижение цен зафиксировано на помидоры (-25,6%), капусту (-18,7%), а также подсолнечное масло, рыбу, гречневую крупу и муку. Вместе с тем рост сохраняется на некоторые овощи: лук — на 28,6%, морковь — на 15,7%, картофель — на 10,4%. По мере поступления свежего урожая ожидается стабилизация ценовой динамики.

— В текущем году поставки свежих овощей на внутренний рынок ведутся стабильно и организованно, в том числе за счет реализации механизма «Зеленый коридор» и насыщения внутреннего рынка импортной продукцией. По линии «КТЖ Express» обеспечены поставки порядка 20 тыс. тонн картофеля, 10 тыс. тонн моркови, более 6 тыс. тонн лука и 22 тыс. тонн капусты из соседних стран. Это позволило сгладить сезонные колебания и обеспечить стабильное предложение продукции до массового поступления отечественного урожая, — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

По информации вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханулы, в Туркестанской области продолжается сбор ранней капусты. Из планируемых 263,6 тыс. тонн по состоянию на 22 мая уже собрано 158,6 тыс. тонн.

В текущем году планируется собрать 221,1 тыс. тонн картофеля, 58,8 тыс. тонн лука и 34,7 тыс. тонн моркови. Основной объем будет обеспечен Туркестанской областью. Дополнительные поставки также ожидаются из Алматинской и Жамбылской областях.

Также продолжается работа по исключению непродуктивных посредников и наведению порядка по всей цепочке товародвижения. С начала года количество административных штрафов увеличено на 14,5%, возбуждено более 1,5 тыс. административных дел. К ответственности привлечено более 400 оптовых реализаторов, обеспечивающих поставки продукции более чем 3,5 тыс. субъектам торговли в розничном сегменте.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции, продолжается цифровой анализ товаропроводящей сети.

— С начала года проанализировано более 17 тыс. цепочек электронных счетов-фактур, выявлено порядка 2,5 тыс. рисков нарушения торгового, налогового и антимонопольного законодательства. Случаи существенного завышения торговых надбавок находятся на постоянном контроле. Работа направлена как на пресечение нарушений, так и предупреждение недобросовестных практик, — отметила Айжан Бижанова.

Айжан Бижанова представила результаты эксперимента по продвижению отечественного сыра, реализованного Национальным аналитическим центром при NU совместно с сетью Magnum в Астане. В течение четырех недель в магазинах использовались баннеры, стикеры, полочные ленты и аудиообъявления с акцентом на маркировку «Сделано в Казахстане». В итоге продажи казахстанского сыра в пилотных точках выросли на 20%. С 1 июля проект планируют расширить на всю страну.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики поручено усилить контрольные мероприятия, продолжить контрактацию ранних овощей с производителями южных регионов и обеспечить регионы удешевленным зерном.

