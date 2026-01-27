Какие мировые звезды приедут в Казахстан в 2026 году
Председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Газизов на заседании Правительства назвал имена мировых артистов, которые выступят с концертами в Казахстане в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в первом концерте, который пройдет в мае, примут участие Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Busta Rhymes, Tyga, Keri Hilson, Flo Rida.
В целом до конца года ожидается проведение не менее пяти крупных концертных мероприятий.
Вместе с тем, Kazakh Tourism активно участвует в развитии фестивального туризма. Создан специальный штаб, который будет заниматься формированием туристических пакетов на основе этих мероприятий. Также совместно с медиапартнерами и туроператорами соседних стран будет вестись работа по привлечению туристов в Казахстан.
Также Талгат Газизов заявил, что казахстанские отели и рестораны получают высокую оценку на международном уровне.
— Сегодня на 18 крупнейших онлайн-площадках СНГ, Европы и Азии представлено более 1100 туров в Казахстан, что является трехкратным ростом по сравнению с 2023 годом и отражает высокий интерес со стороны международных туроператоров, — сказал Талгат Газизов на заседании Правительства.
