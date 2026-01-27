Какие мировые звезды приедут в Казахстан в 2026 году

По его словам, в первом концерте, который пройдет в мае, примут участие Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Busta Rhymes, Tyga, Keri Hilson, Flo Rida.

В целом до конца года ожидается проведение не менее пяти крупных концертных мероприятий.

Вместе с тем, Kazakh Tourism активно участвует в развитии фестивального туризма. Создан специальный штаб, который будет заниматься формированием туристических пакетов на основе этих мероприятий. Также совместно с медиапартнерами и туроператорами соседних стран будет вестись работа по привлечению туристов в Казахстан.

Также Талгат Газизов заявил, что казахстанские отели и рестораны получают высокую оценку на международном уровне.

— Сегодня на 18 крупнейших онлайн-площадках СНГ, Европы и Азии представлено более 1100 туров в Казахстан, что является трехкратным ростом по сравнению с 2023 годом и отражает высокий интерес со стороны международных туроператоров, — сказал Талгат Газизов на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что премьера музыкального тревел-шоу Димаша Кудайбергена состоится в феврале на китайском телевидении.