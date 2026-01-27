РУ
    11:19, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Какие мировые звезды приедут в Казахстан в 2026 году

    Председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Газизов на заседании Правительства назвал имена мировых артистов, которые выступят с концертами в Казахстане в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: solanafest.kz

    По его словам, в первом концерте, который пройдет в мае, примут участие Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Busta Rhymes, Tyga, Keri Hilson, Flo Rida. 

    В целом до конца года ожидается проведение не менее пяти крупных концертных мероприятий.

    Вместе с тем, Kazakh Tourism активно участвует в развитии фестивального туризма. Создан специальный штаб, который будет заниматься формированием туристических пакетов на основе этих мероприятий. Также совместно с медиапартнерами и туроператорами соседних стран будет вестись работа по привлечению туристов в Казахстан.

    Также Талгат Газизов заявил, что казахстанские отели и рестораны получают высокую оценку на международном уровне.

    — Сегодня на 18 крупнейших онлайн-площадках СНГ, Европы и Азии представлено более 1100 туров в Казахстан, что является трехкратным ростом по сравнению с 2023 годом и отражает высокий интерес со стороны международных туроператоров, — сказал Талгат Газизов на заседании Правительства.

    Ранее сообщалось, что премьера музыкального тревел-шоу Димаша Кудайбергена состоится в феврале на китайском телевидении.

    Туризм Культура Казахтуризм Новости шоу-бизнеса в мире
