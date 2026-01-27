Турпотоки в Казахстан выросли в три раза на международных онлайн-площадках
Казахстанские отели и рестораны получают высокую оценку на международном уровне, повышая привлекательность страны как туристского направления. Об этом сообщил председатель правления компании «Kazakh Tourism» Талгат Газизов, передает корреспондент агентства Kazinform
— На фоне этого существенно расширилась география и ассортимент туристских продуктов. Сегодня на 18 крупнейших онлайн-площадках СНГ, Европы и Азии представлено более 1100 туров в Казахстан, что является трехкратным ростом по сравнению с 2023 годом и отражает высокий интерес со стороны международных туроператоров, — сказал Талгат Газизов на заседании Правительства.
Для продвижения имиджа Казахстана за рубежом проведена следующая работа:
- реализованы международные тревел-проекты о Казахстане на Euronews Travel, Amazon Prime Video, Первом канале и французском телеканале M6, что обеспечило охват ключевых целевых рынков;
- на постоянной основе развивается присутствие Казахстана в китайских социальных сетях — Weibo, WeChat, Rednote, а также на ведущих мировых цифровых площадках;
- в 2025 году Казахстан был представлен на 14 международных туристских выставках. В этом году планируется участие в 12 международных туристских выставках.
Планы на текущий год:
- сформирован единый Событийный календарь, включающий мероприятия различной направленности — культурные, этнокультурные, спортивные, экологические и гастрономические;
- отобрано 55 ключевых мероприятий, охватывающих все регионы страны;
- в 2026 году планируется проведение крупных концертных мероприятий с участием мировых звезд, таких как: Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста Раймс и других;
- создан специальный штаб по проектированию и продвижению фестивального туризма;
- запланировано проведение 10 роуд-шоу в целевых городах Азии и Ближнего Востока, включая Мумбаи, Дубай, Шанхай, Сеул, Токио и Сингапур.
