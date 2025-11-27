Какие документы приняты на саммите ОДКБ в Бишкеке

Подписаны следующие документы:

Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Антинаркотической стратегии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026–2030 годы»;

Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О мерах по формированию позитивного образа Организации Договора о коллективной безопасности и ее государств-членов в информационном пространстве»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Плане развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026–2030 годы»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О внесении изменений в Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 15 сентября 2015 года «Об организации управления Войсками (Коллективными силами) Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О награждении Почетным знаком Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О медали «За заслуги в обеспечении международной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Информационно-аналитическом управлении Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2024 год»;

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2026 год»;

Протокольное Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

В 2026 году Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности станет представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков.

Следующая очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Российской Федерации.