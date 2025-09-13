Какая погода будет в Казахстане 13-15 сентября

13–14 сентября в Восточно-Казахстанской области, 14 сентября в горных районах области Жетысу, 15 сентября в Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре, на юго-востоке республики в ночные и утренние часы — туманы.

В температурном фоне ожидается понижение температур: на востоке страны ночью до 0-9, днем до 10-22 тепла, на юге страны ночью до 10-16, днем до 17-28 тепла, в центре страны до 1-9, днем до 12-20 тепла. На севере, северо-западе ожидается повышение дневных температур до 12-19 тепла. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

Ранее в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей прогнозировали заморозки 2 градуса.